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28 قتيلاً وأسر قيادي حوثي متخصّص في إطلاق الصواريخ الحرارية

نقلة نوعية لتحرير الحديدة وقطع أهم خط إمداد للحوثيين خلال ساعات

نجحت القوات الشرعية اليمنية في أسر قيادي حوثي متخصّص في إطلاق الصواريخ الحرارية في محافظة الجوف، وفق ما نقلته "سكاي نيوز" اليوم.

ونقلت "الإخبارية" السعودية عن مراسلها باليمن: سقوط 28 قتيلاً و13 أسيراً من ميليشيا الحوثي الإيرانية والساعات المقبلة ستشهد نقلة نوعية لتحرير الحديدة وقطع أهم خطوط الإمداد عن الميليشيا الإرهابية.

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28 قتيلاً وأسر قيادي حوثي متخصّص في إطلاق الصواريخ الحرارية
سبق

نجحت القوات الشرعية اليمنية في أسر قيادي حوثي متخصّص في إطلاق الصواريخ الحرارية في محافظة الجوف، وفق ما نقلته "سكاي نيوز" اليوم.

ونقلت "الإخبارية" السعودية عن مراسلها باليمن: سقوط 28 قتيلاً و13 أسيراً من ميليشيا الحوثي الإيرانية والساعات المقبلة ستشهد نقلة نوعية لتحرير الحديدة وقطع أهم خطوط الإمداد عن الميليشيا الإرهابية.

09 ديسمبر 2017 - 21 ربيع الأول 1439
12:01 PM

28 قتيلاً وأسر قيادي حوثي متخصّص في إطلاق الصواريخ الحرارية

نقلة نوعية لتحرير الحديدة وقطع أهم خط إمداد للحوثيين خلال ساعات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نجحت القوات الشرعية اليمنية في أسر قيادي حوثي متخصّص في إطلاق الصواريخ الحرارية في محافظة الجوف، وفق ما نقلته "سكاي نيوز" اليوم.

ونقلت "الإخبارية" السعودية عن مراسلها باليمن: سقوط 28 قتيلاً و13 أسيراً من ميليشيا الحوثي الإيرانية والساعات المقبلة ستشهد نقلة نوعية لتحرير الحديدة وقطع أهم خطوط الإمداد عن الميليشيا الإرهابية.

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