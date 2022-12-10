28 قتيلاً وأسر قيادي حوثي متخصّص في إطلاق الصواريخ الحرارية

نقلة نوعية لتحرير الحديدة وقطع أهم خط إمداد للحوثيين خلال ساعات

نجحت القوات الشرعية اليمنية في أسر قيادي حوثي متخصّص في إطلاق الصواريخ الحرارية في محافظة الجوف، وفق ما نقلته "سكاي نيوز" اليوم.

ونقلت "الإخبارية" السعودية عن مراسلها باليمن: سقوط 28 قتيلاً و13 أسيراً من ميليشيا الحوثي الإيرانية والساعات المقبلة ستشهد نقلة نوعية لتحرير الحديدة وقطع أهم خطوط الإمداد عن الميليشيا الإرهابية.