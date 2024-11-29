"سعود العتيبي" يُغادر السرير الأبيض
غادر سعود بن جهيمان الحزيمي العتيبي والد رجل الأعمال جهز سعود بن جهيمان العتيبي مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، اليوم الاثنين، بعد تماثله للشفاء إثر عارض صحي ألمّ به.
"سبق" تهنئ ابنه رجل الأعمال جهز بن سعود، بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لوالده، وتتمنى له الشفاء العاجل، سائلين الله، أن يلبسه ثوب الصحة والعافية.
"سعود العتيبي" يُغادر السرير الأبيض
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-11-29
غادر سعود بن جهيمان الحزيمي العتيبي والد رجل الأعمال جهز سعود بن جهيمان العتيبي مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، اليوم الاثنين، بعد تماثله للشفاء إثر عارض صحي ألمّ به.
"سبق" تهنئ ابنه رجل الأعمال جهز بن سعود، بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لوالده، وتتمنى له الشفاء العاجل، سائلين الله، أن يلبسه ثوب الصحة والعافية.
29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
05:00 PM
اخر تعديل
29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
08:51 PM
"سعود العتيبي" يُغادر السرير الأبيض
غادر سعود بن جهيمان الحزيمي العتيبي والد رجل الأعمال جهز سعود بن جهيمان العتيبي مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، اليوم الاثنين، بعد تماثله للشفاء إثر عارض صحي ألمّ به.
"سبق" تهنئ ابنه رجل الأعمال جهز بن سعود، بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لوالده، وتتمنى له الشفاء العاجل، سائلين الله، أن يلبسه ثوب الصحة والعافية.