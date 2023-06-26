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تُباع منتجاتها في 30 دولة .. ماذا تعرف عن مصفاة "إس-أويل" التي دشّن ولي العهد توسعتها بكوريا؟

طاقتها الإنتاجية 670 ألف برميل يومياً

افتتح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، توسعة مصفاة "إس-أويل"، ضمن زيارته الحالية إلى جمهورية كوريا الجنوبية، فما هي "إس-أويل"؟ ومتى أنشئت؟ وأين مقرها؟ وماذا تنتج؟ وكم تبلغ تكلفة التوسعة؟

أُسِّست شركة "إس-أويل" لتكرير النفط عام 1976، ومقرها في سيئول عاصمة كوريا الجنوبية، وكانت الشركة مملوكة في البداية لشركة طيران كوريا الجوبية وعدد من المستثمرين الكوريين، وفي أغسطس 1991 اشترت شركة أرامكو السعودية، حصة بقية 35 في المئة منها، ثم عادت وزادتها إلى 65 في المئة عام 2014، ويجري تداول أسهم "إس-أويل" في البورصة الكورية وهي مدرجة أيضاً في مؤشر داو جونز.

ووفقاً لما أكّده مراسل قناة "العربية"، فإن الأمير محمد بن سلمان سيدشّن توسعة مصفاة النفط "إس-أويل" بقيمة 6 مليارات دولار، مبيناً أنها "تعد ثالث أكبر مصافي نفط كوريا الجنوبية التي تملكها بالكامل شركة أرامكو".

وتعتمد "إس-أويل" في تكريرها بصفة أساسية على البترول السعودي، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 670 ألف برميل يومياً، بحسبما أفاد مدير مصفاة أرامكو بالرياض المهندس عبدالرحمن الفضل عبر حسابه في "تويتر"، وأطلقت المصفاة اسم وزير البترول السعودي السابق المهندس علي النعيمي؛ على أهم شارع فيها، تكريماً له على جهوده في تأسيس الشراكة بين "إس-أويل" و"أرامكو".

وتنتج المصفاة حالياً كل أنواع المنتجات البترولية وزيوت التشحيم والصناعات البتروكيماوية، وتوزع منتجاتها داخل جمهورية كوريا الجنوبية ومن خلال شبكة كبيرة تمتد إلى أكثر من ثلاثين بلداً في أنحاء العالم كافة، مثل: الصين واليابان والولايات المتحدة الأمريكية والهند.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تُباع منتجاتها في 30 دولة .. ماذا تعرف عن مصفاة "إس-أويل" التي دشّن ولي العهد توسعتها بكوريا؟
سبق

افتتح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، توسعة مصفاة "إس-أويل"، ضمن زيارته الحالية إلى جمهورية كوريا الجنوبية، فما هي "إس-أويل"؟ ومتى أنشئت؟ وأين مقرها؟ وماذا تنتج؟ وكم تبلغ تكلفة التوسعة؟

أُسِّست شركة "إس-أويل" لتكرير النفط عام 1976، ومقرها في سيئول عاصمة كوريا الجنوبية، وكانت الشركة مملوكة في البداية لشركة طيران كوريا الجوبية وعدد من المستثمرين الكوريين، وفي أغسطس 1991 اشترت شركة أرامكو السعودية، حصة بقية 35 في المئة منها، ثم عادت وزادتها إلى 65 في المئة عام 2014، ويجري تداول أسهم "إس-أويل" في البورصة الكورية وهي مدرجة أيضاً في مؤشر داو جونز.

ووفقاً لما أكّده مراسل قناة "العربية"، فإن الأمير محمد بن سلمان سيدشّن توسعة مصفاة النفط "إس-أويل" بقيمة 6 مليارات دولار، مبيناً أنها "تعد ثالث أكبر مصافي نفط كوريا الجنوبية التي تملكها بالكامل شركة أرامكو".

وتعتمد "إس-أويل" في تكريرها بصفة أساسية على البترول السعودي، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 670 ألف برميل يومياً، بحسبما أفاد مدير مصفاة أرامكو بالرياض المهندس عبدالرحمن الفضل عبر حسابه في "تويتر"، وأطلقت المصفاة اسم وزير البترول السعودي السابق المهندس علي النعيمي؛ على أهم شارع فيها، تكريماً له على جهوده في تأسيس الشراكة بين "إس-أويل" و"أرامكو".

وتنتج المصفاة حالياً كل أنواع المنتجات البترولية وزيوت التشحيم والصناعات البتروكيماوية، وتوزع منتجاتها داخل جمهورية كوريا الجنوبية ومن خلال شبكة كبيرة تمتد إلى أكثر من ثلاثين بلداً في أنحاء العالم كافة، مثل: الصين واليابان والولايات المتحدة الأمريكية والهند.

26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
11:45 AM

تُباع منتجاتها في 30 دولة .. ماذا تعرف عن مصفاة "إس-أويل" التي دشّن ولي العهد توسعتها بكوريا؟

طاقتها الإنتاجية 670 ألف برميل يومياً

A A A
محمد صبح - الرياض
1
1,640

افتتح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، توسعة مصفاة "إس-أويل"، ضمن زيارته الحالية إلى جمهورية كوريا الجنوبية، فما هي "إس-أويل"؟ ومتى أنشئت؟ وأين مقرها؟ وماذا تنتج؟ وكم تبلغ تكلفة التوسعة؟

أُسِّست شركة "إس-أويل" لتكرير النفط عام 1976، ومقرها في سيئول عاصمة كوريا الجنوبية، وكانت الشركة مملوكة في البداية لشركة طيران كوريا الجوبية وعدد من المستثمرين الكوريين، وفي أغسطس 1991 اشترت شركة أرامكو السعودية، حصة بقية 35 في المئة منها، ثم عادت وزادتها إلى 65 في المئة عام 2014، ويجري تداول أسهم "إس-أويل" في البورصة الكورية وهي مدرجة أيضاً في مؤشر داو جونز.

ووفقاً لما أكّده مراسل قناة "العربية"، فإن الأمير محمد بن سلمان سيدشّن توسعة مصفاة النفط "إس-أويل" بقيمة 6 مليارات دولار، مبيناً أنها "تعد ثالث أكبر مصافي نفط كوريا الجنوبية التي تملكها بالكامل شركة أرامكو".

وتعتمد "إس-أويل" في تكريرها بصفة أساسية على البترول السعودي، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 670 ألف برميل يومياً، بحسبما أفاد مدير مصفاة أرامكو بالرياض المهندس عبدالرحمن الفضل عبر حسابه في "تويتر"، وأطلقت المصفاة اسم وزير البترول السعودي السابق المهندس علي النعيمي؛ على أهم شارع فيها، تكريماً له على جهوده في تأسيس الشراكة بين "إس-أويل" و"أرامكو".

وتنتج المصفاة حالياً كل أنواع المنتجات البترولية وزيوت التشحيم والصناعات البتروكيماوية، وتوزع منتجاتها داخل جمهورية كوريا الجنوبية ومن خلال شبكة كبيرة تمتد إلى أكثر من ثلاثين بلداً في أنحاء العالم كافة، مثل: الصين واليابان والولايات المتحدة الأمريكية والهند.

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