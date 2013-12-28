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تدشين مركز لقاحات كورونا بالشرقية.. وأميرها يتلقى الجرعة الأولى

يُعَد الثالث في المملكة بعد مركزي اللقاحات في الرياض وجدة

دشنت وزارة الصحة اليوم الاثنين، مركز لقاحات كورونا في المنطقة الشرقية، وبدأت حملة التطعيم بلقاح كورونا؛ وذلك في مركز لقاحات فيروس كورونا المستجد في أرض المعارض في الظهران، والذي يُعد الثالث في المملكة بعد مركزي اللقاحات في الرياض وجدة.

وتلقى أمير #المنطقة_الشرقية الأمير سعود بن نايف الجرعة الأولى من لقاح #كورونا،

كما تلقى نائب أمير الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز اللقاح.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تدشين مركز لقاحات كورونا بالشرقية.. وأميرها يتلقى الجرعة الأولى
سبق

دشنت وزارة الصحة اليوم الاثنين، مركز لقاحات كورونا في المنطقة الشرقية، وبدأت حملة التطعيم بلقاح كورونا؛ وذلك في مركز لقاحات فيروس كورونا المستجد في أرض المعارض في الظهران، والذي يُعد الثالث في المملكة بعد مركزي اللقاحات في الرياض وجدة.

وتلقى أمير #المنطقة_الشرقية الأمير سعود بن نايف الجرعة الأولى من لقاح #كورونا،

كما تلقى نائب أمير الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز اللقاح.

28 ديسمبر 2020 - 13 جمادى الأول 1442
10:01 AM
اخر تعديل
28 ديسمبر 2020 - 13 جمادى الأول 1442
12:07 PM

تدشين مركز لقاحات كورونا بالشرقية.. وأميرها يتلقى الجرعة الأولى

يُعَد الثالث في المملكة بعد مركزي اللقاحات في الرياض وجدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشنت وزارة الصحة اليوم الاثنين، مركز لقاحات كورونا في المنطقة الشرقية، وبدأت حملة التطعيم بلقاح كورونا؛ وذلك في مركز لقاحات فيروس كورونا المستجد في أرض المعارض في الظهران، والذي يُعد الثالث في المملكة بعد مركزي اللقاحات في الرياض وجدة.

وتلقى أمير #المنطقة_الشرقية الأمير سعود بن نايف الجرعة الأولى من لقاح #كورونا،

كما تلقى نائب أمير الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز اللقاح.

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