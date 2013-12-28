تدشين مركز لقاحات كورونا بالشرقية.. وأميرها يتلقى الجرعة الأولى

يُعَد الثالث في المملكة بعد مركزي اللقاحات في الرياض وجدة

دشنت وزارة الصحة اليوم الاثنين، مركز لقاحات كورونا في المنطقة الشرقية، وبدأت حملة التطعيم بلقاح كورونا؛ وذلك في مركز لقاحات فيروس كورونا المستجد في أرض المعارض في الظهران، والذي يُعد الثالث في المملكة بعد مركزي اللقاحات في الرياض وجدة.

وتلقى أمير #المنطقة_الشرقية الأمير سعود بن نايف الجرعة الأولى من لقاح #كورونا،

كما تلقى نائب أمير الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز اللقاح.