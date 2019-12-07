بمبادرة تطوعية .. تصنيع وتركيب طرف صناعي لمواطن بالطائف خلال 24 ساعة‎

أطباء عملوا خارج الدوام ضمن برنامج "تطوعي 3" وجهود مجمع الملك فيصل الخيرية

نجح فريق طبي بمجمع الملك فيصل بالطائف، في تصنيع طرف صناعي لمواطن خلال 24 ساعة.

وقام فريق من وحدة الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية بالمجمع، بالعمل ضمن برنامج "تطوعي 3" خارج أوقات الدوام, وتحديداً مساء الخميس, وتم تركيب الطرف الصناعي يوم الجمعة, ومن ثم تدريب المواطن على كيفية المشي بعد تجهيز الطرف الصناعي.

ويأتي هذا العمل ضمن مبادرات التطوع التي ينفذها المستشفى من أجل تشجيع عمل التطوع, وخدمة الآخرين من خلال الخدمات العلاجية والوقائية.

تجدر الإشارة إلى أن مجمع الملك فيصل قام بجهود كبيرة في اليوم العالمي للتطوع, ونفّذ عديداً من المبادرات المتميزة داخل المجمع وخارجه, وسط إقبال كبير من الأطباء والممارسين الصحيين والإداريين الذين بادروا إلى التطوع في مجالات مختلفة.