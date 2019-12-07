النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بمبادرة تطوعية .. تصنيع وتركيب طرف صناعي لمواطن بالطائف خلال 24 ساعة‎

أطباء عملوا خارج الدوام ضمن برنامج "تطوعي 3" وجهود مجمع الملك فيصل الخيرية

نجح فريق طبي بمجمع الملك فيصل بالطائف، في تصنيع طرف صناعي لمواطن خلال 24 ساعة.

وقام فريق من وحدة الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية بالمجمع، بالعمل ضمن برنامج "تطوعي 3" خارج أوقات الدوام, وتحديداً مساء الخميس, وتم تركيب الطرف الصناعي يوم الجمعة, ومن ثم تدريب المواطن على كيفية المشي بعد تجهيز الطرف الصناعي.

ويأتي هذا العمل ضمن مبادرات التطوع التي ينفذها المستشفى من أجل تشجيع عمل التطوع, وخدمة الآخرين من خلال الخدمات العلاجية والوقائية.

تجدر الإشارة إلى أن مجمع الملك فيصل قام بجهود كبيرة في اليوم العالمي للتطوع, ونفّذ عديداً من المبادرات المتميزة داخل المجمع وخارجه, وسط إقبال كبير من الأطباء والممارسين الصحيين والإداريين الذين بادروا إلى التطوع في مجالات مختلفة.

طرف صناعي مجمع الملك فيصل بالطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بمبادرة تطوعية .. تصنيع وتركيب طرف صناعي لمواطن بالطائف خلال 24 ساعة‎
سبق

نجح فريق طبي بمجمع الملك فيصل بالطائف، في تصنيع طرف صناعي لمواطن خلال 24 ساعة.

وقام فريق من وحدة الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية بالمجمع، بالعمل ضمن برنامج "تطوعي 3" خارج أوقات الدوام, وتحديداً مساء الخميس, وتم تركيب الطرف الصناعي يوم الجمعة, ومن ثم تدريب المواطن على كيفية المشي بعد تجهيز الطرف الصناعي.

ويأتي هذا العمل ضمن مبادرات التطوع التي ينفذها المستشفى من أجل تشجيع عمل التطوع, وخدمة الآخرين من خلال الخدمات العلاجية والوقائية.

تجدر الإشارة إلى أن مجمع الملك فيصل قام بجهود كبيرة في اليوم العالمي للتطوع, ونفّذ عديداً من المبادرات المتميزة داخل المجمع وخارجه, وسط إقبال كبير من الأطباء والممارسين الصحيين والإداريين الذين بادروا إلى التطوع في مجالات مختلفة.

07 ديسمبر 2019 - 10 ربيع الآخر 1441
01:29 PM

بمبادرة تطوعية .. تصنيع وتركيب طرف صناعي لمواطن بالطائف خلال 24 ساعة‎

أطباء عملوا خارج الدوام ضمن برنامج "تطوعي 3" وجهود مجمع الملك فيصل الخيرية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
2
2,535

نجح فريق طبي بمجمع الملك فيصل بالطائف، في تصنيع طرف صناعي لمواطن خلال 24 ساعة.

وقام فريق من وحدة الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية بالمجمع، بالعمل ضمن برنامج "تطوعي 3" خارج أوقات الدوام, وتحديداً مساء الخميس, وتم تركيب الطرف الصناعي يوم الجمعة, ومن ثم تدريب المواطن على كيفية المشي بعد تجهيز الطرف الصناعي.

ويأتي هذا العمل ضمن مبادرات التطوع التي ينفذها المستشفى من أجل تشجيع عمل التطوع, وخدمة الآخرين من خلال الخدمات العلاجية والوقائية.

تجدر الإشارة إلى أن مجمع الملك فيصل قام بجهود كبيرة في اليوم العالمي للتطوع, ونفّذ عديداً من المبادرات المتميزة داخل المجمع وخارجه, وسط إقبال كبير من الأطباء والممارسين الصحيين والإداريين الذين بادروا إلى التطوع في مجالات مختلفة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,718
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,966
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,303
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,719

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري
شوارعنا ومياه الأمطار

شوارعنا ومياه الأمطار

عبدالغني الشيخ
برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

حواء القرني
وزارة النقل ومطالب الباحة

وزارة النقل ومطالب الباحة

جمعان الكرت
هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

عبدالرحمن المرشد
الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

سارة عفتان
منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

سعيد آل جندب
دموع الثقافة

دموع الثقافة

ساير المنيعي
خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

حواء القرني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة