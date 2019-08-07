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شاهد .. تواصل عمليات شفط مياه الأمطار بالـ "مواطير" حتى الصباح بكورنيش جازان

بعد الأمطار التي شهدتها المنطقة أمس .. وسط تساؤلات عن دور مشاريع التصريف

تواصلت عمليات تصريف مياه الأمطار في مدينة جيزان حتى الصباح بعد الأمطار التي شهدتها المنطقة أمس، وكانت جهات الاختصاص قد أعلنت تفاصيلها.

تفصيلاً؛ تواصلت عمليات شفط مياه الأمطار من عدد من شوارع مدينة جيزان وكورنيش جازان الشمالي حتى ساعات الصباح الأولى عبر مواطير في الموقع القريب من الكورنيش، وسط تساؤلات عن دور مشاريع تصريف الأمطار.

بدورها، كانت مديرية الدفاع المدني، قد أكدت أن الأمطار الغزيرة التي هطلت على منطقة جازان نتج منها سقوط شجرة وأسلاك ضغط عالٍ على منزل بأحد المسارحة، وسقوط أسلاك ضغط عالٍ بصناعية أحد المسارحة، إضافة إلى دخول مياه الأمطار إلى عدد من المنازل بمواقع مختلفة بالمنطقة، وحدوث تماس بعدد من عدّادات الكهرباء، وانقطاع طرق عدة بمواقع متفرقة من المنطقة.

وأشار المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم يحيى عبدالله القحطاني؛ إلى انجراف مركبة بوادي مسلة بمحافظة أحد المسارحة، وجارٍ البحث عن المفقودين.

وحذّر "القحطاني"؛ المواطنين والمقيمين، من الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، ومن عبور الأودية في أثناء جريان السيول والسير فيها تجنباً لأيّ مكروهٍ؛ لما تشهده المنطقة من تقلبات جوية، مشدداً على ضرورة اتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، متمنياً السلامة للجميع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. تواصل عمليات شفط مياه الأمطار بالـ "مواطير" حتى الصباح بكورنيش جازان
سبق

تواصلت عمليات تصريف مياه الأمطار في مدينة جيزان حتى الصباح بعد الأمطار التي شهدتها المنطقة أمس، وكانت جهات الاختصاص قد أعلنت تفاصيلها.

تفصيلاً؛ تواصلت عمليات شفط مياه الأمطار من عدد من شوارع مدينة جيزان وكورنيش جازان الشمالي حتى ساعات الصباح الأولى عبر مواطير في الموقع القريب من الكورنيش، وسط تساؤلات عن دور مشاريع تصريف الأمطار.

بدورها، كانت مديرية الدفاع المدني، قد أكدت أن الأمطار الغزيرة التي هطلت على منطقة جازان نتج منها سقوط شجرة وأسلاك ضغط عالٍ على منزل بأحد المسارحة، وسقوط أسلاك ضغط عالٍ بصناعية أحد المسارحة، إضافة إلى دخول مياه الأمطار إلى عدد من المنازل بمواقع مختلفة بالمنطقة، وحدوث تماس بعدد من عدّادات الكهرباء، وانقطاع طرق عدة بمواقع متفرقة من المنطقة.

وأشار المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم يحيى عبدالله القحطاني؛ إلى انجراف مركبة بوادي مسلة بمحافظة أحد المسارحة، وجارٍ البحث عن المفقودين.

وحذّر "القحطاني"؛ المواطنين والمقيمين، من الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، ومن عبور الأودية في أثناء جريان السيول والسير فيها تجنباً لأيّ مكروهٍ؛ لما تشهده المنطقة من تقلبات جوية، مشدداً على ضرورة اتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، متمنياً السلامة للجميع.

07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
10:46 AM

شاهد .. تواصل عمليات شفط مياه الأمطار بالـ "مواطير" حتى الصباح بكورنيش جازان

بعد الأمطار التي شهدتها المنطقة أمس .. وسط تساؤلات عن دور مشاريع التصريف

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محمد المواسي - جازان
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تواصلت عمليات تصريف مياه الأمطار في مدينة جيزان حتى الصباح بعد الأمطار التي شهدتها المنطقة أمس، وكانت جهات الاختصاص قد أعلنت تفاصيلها.

تفصيلاً؛ تواصلت عمليات شفط مياه الأمطار من عدد من شوارع مدينة جيزان وكورنيش جازان الشمالي حتى ساعات الصباح الأولى عبر مواطير في الموقع القريب من الكورنيش، وسط تساؤلات عن دور مشاريع تصريف الأمطار.

بدورها، كانت مديرية الدفاع المدني، قد أكدت أن الأمطار الغزيرة التي هطلت على منطقة جازان نتج منها سقوط شجرة وأسلاك ضغط عالٍ على منزل بأحد المسارحة، وسقوط أسلاك ضغط عالٍ بصناعية أحد المسارحة، إضافة إلى دخول مياه الأمطار إلى عدد من المنازل بمواقع مختلفة بالمنطقة، وحدوث تماس بعدد من عدّادات الكهرباء، وانقطاع طرق عدة بمواقع متفرقة من المنطقة.

وأشار المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم يحيى عبدالله القحطاني؛ إلى انجراف مركبة بوادي مسلة بمحافظة أحد المسارحة، وجارٍ البحث عن المفقودين.

وحذّر "القحطاني"؛ المواطنين والمقيمين، من الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، ومن عبور الأودية في أثناء جريان السيول والسير فيها تجنباً لأيّ مكروهٍ؛ لما تشهده المنطقة من تقلبات جوية، مشدداً على ضرورة اتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، متمنياً السلامة للجميع.

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