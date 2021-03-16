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"مدني الجموم" ينقذ شخصاً سقط من قمة جبل وادي البروث بقرية الفوارة

تعرض لكسر بالقدم اليمنى وحملوه في نقالة على أكتافهم سيراً لمسافة 6 كم

تمكن الدفاع المدني بمحافظة الجموم من إنقاذ شخص سقط بقمة جبل في وادي البروث بقرية الفوارة نتج عن ذلك تعرضه لكسر في القدم اليمنى.

وأشار الدفاع المدني إلى نقله بواسطة أفراد الإنقاذ باستخدام النقالة سيراً على الأقدام لمسافة ٦ كم وتسليمه للهلال الأحمر، وذلك بمساندة فرق إنقاذ من الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة ومن قوة الطوارئ الخاصة بالدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة .

‏وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن عمليات 911 تلقت بلاغاً عند الساعة (14:50) أمس الأحد عن سقوط شخص بجبل في وادي البروث وعلى الفور جرى تحريك فرق الإنقاذ والمعدات المساندة لموقع الحادث.

وتسلق رجال المدني مسافة 6 كم حتى وصلوا لقمة ‏الجبل في منطقة شديدة الوعورة لا تصل إليها السيارات وتم حمل الشخص المصاب الذي كان يعاني من كسر في الرجل اليمنى وقدموا له الإسعافات الأولية وحملوه على النقالة واختيار الطريق الأنسب؛ نظراً لشدة وعورة المنطقة وذلك مراعاة للحالة الصحية للمصاب حتى تم تسليمه للهلال الأحمر ونقله لأقرب مستشفى.

ودعا "القرني" إلى ضرورة اتباع ارشادات الدفاع المدني عند الصعود للجبال والأماكن الوعرة وعدم المغامرة والمجازفة بأنفسهم، متمنياً السلامة للجميع.

عبدالله الراجحي جدة هادي العصيمي مكة المكرمة مكة المكرمة محافظة الجموم الدفاع المدني وادي البروث إنقاذ شخص سقط بقمة جبل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني الجموم" ينقذ شخصاً سقط من قمة جبل وادي البروث بقرية الفوارة
سبق

تمكن الدفاع المدني بمحافظة الجموم من إنقاذ شخص سقط بقمة جبل في وادي البروث بقرية الفوارة نتج عن ذلك تعرضه لكسر في القدم اليمنى.

وأشار الدفاع المدني إلى نقله بواسطة أفراد الإنقاذ باستخدام النقالة سيراً على الأقدام لمسافة ٦ كم وتسليمه للهلال الأحمر، وذلك بمساندة فرق إنقاذ من الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة ومن قوة الطوارئ الخاصة بالدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة .

‏وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن عمليات 911 تلقت بلاغاً عند الساعة (14:50) أمس الأحد عن سقوط شخص بجبل في وادي البروث وعلى الفور جرى تحريك فرق الإنقاذ والمعدات المساندة لموقع الحادث.

وتسلق رجال المدني مسافة 6 كم حتى وصلوا لقمة ‏الجبل في منطقة شديدة الوعورة لا تصل إليها السيارات وتم حمل الشخص المصاب الذي كان يعاني من كسر في الرجل اليمنى وقدموا له الإسعافات الأولية وحملوه على النقالة واختيار الطريق الأنسب؛ نظراً لشدة وعورة المنطقة وذلك مراعاة للحالة الصحية للمصاب حتى تم تسليمه للهلال الأحمر ونقله لأقرب مستشفى.

ودعا "القرني" إلى ضرورة اتباع ارشادات الدفاع المدني عند الصعود للجبال والأماكن الوعرة وعدم المغامرة والمجازفة بأنفسهم، متمنياً السلامة للجميع.

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
12:31 AM
اخر تعديل
16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
01:30 AM

"مدني الجموم" ينقذ شخصاً سقط من قمة جبل وادي البروث بقرية الفوارة

تعرض لكسر بالقدم اليمنى وحملوه في نقالة على أكتافهم سيراً لمسافة 6 كم

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مجموعة من المحررين - مكة المكرمة
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تمكن الدفاع المدني بمحافظة الجموم من إنقاذ شخص سقط بقمة جبل في وادي البروث بقرية الفوارة نتج عن ذلك تعرضه لكسر في القدم اليمنى.

وأشار الدفاع المدني إلى نقله بواسطة أفراد الإنقاذ باستخدام النقالة سيراً على الأقدام لمسافة ٦ كم وتسليمه للهلال الأحمر، وذلك بمساندة فرق إنقاذ من الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة ومن قوة الطوارئ الخاصة بالدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة .

‏وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن عمليات 911 تلقت بلاغاً عند الساعة (14:50) أمس الأحد عن سقوط شخص بجبل في وادي البروث وعلى الفور جرى تحريك فرق الإنقاذ والمعدات المساندة لموقع الحادث.

وتسلق رجال المدني مسافة 6 كم حتى وصلوا لقمة ‏الجبل في منطقة شديدة الوعورة لا تصل إليها السيارات وتم حمل الشخص المصاب الذي كان يعاني من كسر في الرجل اليمنى وقدموا له الإسعافات الأولية وحملوه على النقالة واختيار الطريق الأنسب؛ نظراً لشدة وعورة المنطقة وذلك مراعاة للحالة الصحية للمصاب حتى تم تسليمه للهلال الأحمر ونقله لأقرب مستشفى.

ودعا "القرني" إلى ضرورة اتباع ارشادات الدفاع المدني عند الصعود للجبال والأماكن الوعرة وعدم المغامرة والمجازفة بأنفسهم، متمنياً السلامة للجميع.

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