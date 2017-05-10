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في جلسته الأربعين.. "الشورى" يوافق على مشروع نظام الزراعة

يساهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية والاجتماعية والتنظيم

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الأربعين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بعد) المنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ. على مشروع نظام الزراعة والذي يهدف إلى تنظيم شؤون القطاع الزراعي وإدارته وحمايته وتنميته واستدامته ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية والاجتماعية وتنظيم الأنشطة المتعلقة به من إنتاج أو استيراد أو تصدير وغيرها من الأنشطة ذات العلاقة بالقطاع الزراعي.

كما ناقش التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1438/ 1439هـ.
كما وافق على مشروع مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب البراءات الياباني في اليابان.
ووافق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين حكومة المملكة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

مجلس الشورى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في جلسته الأربعين.. "الشورى" يوافق على مشروع نظام الزراعة
سبق

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الأربعين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بعد) المنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ. على مشروع نظام الزراعة والذي يهدف إلى تنظيم شؤون القطاع الزراعي وإدارته وحمايته وتنميته واستدامته ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية والاجتماعية وتنظيم الأنشطة المتعلقة به من إنتاج أو استيراد أو تصدير وغيرها من الأنشطة ذات العلاقة بالقطاع الزراعي.

كما ناقش التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1438/ 1439هـ.
كما وافق على مشروع مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب البراءات الياباني في اليابان.
ووافق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين حكومة المملكة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
06:28 PM

في جلسته الأربعين.. "الشورى" يوافق على مشروع نظام الزراعة

يساهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية والاجتماعية والتنظيم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الأربعين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بعد) المنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ. على مشروع نظام الزراعة والذي يهدف إلى تنظيم شؤون القطاع الزراعي وإدارته وحمايته وتنميته واستدامته ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية والاجتماعية وتنظيم الأنشطة المتعلقة به من إنتاج أو استيراد أو تصدير وغيرها من الأنشطة ذات العلاقة بالقطاع الزراعي.

كما ناقش التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1438/ 1439هـ.
كما وافق على مشروع مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب البراءات الياباني في اليابان.
ووافق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين حكومة المملكة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

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