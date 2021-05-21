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وزير الخارجية يستعرض مع الأمين العام للأمم المتحدة آخر التطورات في فلسطين المحتلة

تناولا الجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وذلك على هامش الاجتماع الطارئ لمناقشة تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وشهد اللقاء استعراض أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات في فلسطين المحتلة، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

وحضر اللقاء مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان الأمم المتحدة غزة فلسطين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يستعرض مع الأمين العام للأمم المتحدة آخر التطورات في فلسطين المحتلة
سبق

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وذلك على هامش الاجتماع الطارئ لمناقشة تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وشهد اللقاء استعراض أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات في فلسطين المحتلة، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

وحضر اللقاء مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.

21 مايو 2021 - 9 شوّال 1442
02:39 PM
اخر تعديل
21 مايو 2021 - 9 شوّال 1442
09:31 PM

وزير الخارجية يستعرض مع الأمين العام للأمم المتحدة آخر التطورات في فلسطين المحتلة

تناولا الجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيويورك
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1,349

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وذلك على هامش الاجتماع الطارئ لمناقشة تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وشهد اللقاء استعراض أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات في فلسطين المحتلة، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

وحضر اللقاء مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.

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