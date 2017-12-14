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"القحطاني" تحصد الدكتوراه بامتياز في الوراثة الجزيئية من جامعة الملك سعود

حصلت المحاضِرة بجامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية "وداد بنت سعيد القحطاني"، على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز في الوراثة الجزيئية والخلوية، من جامعة الملك سعود.

وتمكّنت القحطاني من خلال بحث الدكتوراه من تطوير طريقة تشخيصية نووية جديدة بواسطة تصميم شفرات خاصة بروتينية، يمكن من خلالها تشخيص أكثر من ٣٥٠ اعتلالًا في الصفائح النووية.

وكان عنوان الرسالة "الكشف عن بروتينات متغايرة النسخ النووي للجين Lamin A/C".

وتكونت لجنة المناقشة من كلٍّ من: الأستاذة الدكتورة انتصار السحيباني، أستاذة الوراثة الجزئية والخلوية في كلية العلوم بجامعة الملك سعود، والأستاذ الدكتور سعود العريفي أستاذ الوراثة الجزئية والخلوية في كلية العلوم بجامعة الملك سعود، والدكتورة غادة البشر أستاذ مشارك بعلم السموم في كلية العلوم بجامعة الملك سعود، والأستاذ الدكتور أحمد الجدع أستاذ الكيمياء الحيوية في كلية الطب بجامعة الفيصل، والأستاذ الدكتور سيد عامر أستاذ التقنية الحيوية في كلية العدالة الجنائية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

جامعة الملك سعود جامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية

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"القحطاني" تحصد الدكتوراه بامتياز في الوراثة الجزيئية من جامعة الملك سعود
سبق

حصلت المحاضِرة بجامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية "وداد بنت سعيد القحطاني"، على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز في الوراثة الجزيئية والخلوية، من جامعة الملك سعود.

وتمكّنت القحطاني من خلال بحث الدكتوراه من تطوير طريقة تشخيصية نووية جديدة بواسطة تصميم شفرات خاصة بروتينية، يمكن من خلالها تشخيص أكثر من ٣٥٠ اعتلالًا في الصفائح النووية.

وكان عنوان الرسالة "الكشف عن بروتينات متغايرة النسخ النووي للجين Lamin A/C".

وتكونت لجنة المناقشة من كلٍّ من: الأستاذة الدكتورة انتصار السحيباني، أستاذة الوراثة الجزئية والخلوية في كلية العلوم بجامعة الملك سعود، والأستاذ الدكتور سعود العريفي أستاذ الوراثة الجزئية والخلوية في كلية العلوم بجامعة الملك سعود، والدكتورة غادة البشر أستاذ مشارك بعلم السموم في كلية العلوم بجامعة الملك سعود، والأستاذ الدكتور أحمد الجدع أستاذ الكيمياء الحيوية في كلية الطب بجامعة الفيصل، والأستاذ الدكتور سيد عامر أستاذ التقنية الحيوية في كلية العدالة الجنائية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

14 ديسمبر 2019 - 17 ربيع الآخر 1441
01:46 PM

"القحطاني" تحصد الدكتوراه بامتياز في الوراثة الجزيئية من جامعة الملك سعود

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حصلت المحاضِرة بجامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية "وداد بنت سعيد القحطاني"، على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز في الوراثة الجزيئية والخلوية، من جامعة الملك سعود.

وتمكّنت القحطاني من خلال بحث الدكتوراه من تطوير طريقة تشخيصية نووية جديدة بواسطة تصميم شفرات خاصة بروتينية، يمكن من خلالها تشخيص أكثر من ٣٥٠ اعتلالًا في الصفائح النووية.

وكان عنوان الرسالة "الكشف عن بروتينات متغايرة النسخ النووي للجين Lamin A/C".

وتكونت لجنة المناقشة من كلٍّ من: الأستاذة الدكتورة انتصار السحيباني، أستاذة الوراثة الجزئية والخلوية في كلية العلوم بجامعة الملك سعود، والأستاذ الدكتور سعود العريفي أستاذ الوراثة الجزئية والخلوية في كلية العلوم بجامعة الملك سعود، والدكتورة غادة البشر أستاذ مشارك بعلم السموم في كلية العلوم بجامعة الملك سعود، والأستاذ الدكتور أحمد الجدع أستاذ الكيمياء الحيوية في كلية الطب بجامعة الفيصل، والأستاذ الدكتور سيد عامر أستاذ التقنية الحيوية في كلية العدالة الجنائية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

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