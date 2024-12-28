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"الأرصاد": أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على بريدة وحائل والرياض ومكة والمدينة

سحب رعدية ممطرة على الجوف والشمالية وتبوك والشرقية.. وضباب بالمرتفعات

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على منطقتَي بريدة وحائل، وأجزاءٍ من غرب منطقة الرياض، ومنطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، في حين يُتوقع تكوُّن سحب رعدية ممطرة على مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة (الطائف).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والاوسط بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 25 - 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على بريدة وحائل والرياض ومكة والمدينة
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على منطقتَي بريدة وحائل، وأجزاءٍ من غرب منطقة الرياض، ومنطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، في حين يُتوقع تكوُّن سحب رعدية ممطرة على مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة (الطائف).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والاوسط بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 25 - 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
08:13 AM

"الأرصاد": أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على بريدة وحائل والرياض ومكة والمدينة

سحب رعدية ممطرة على الجوف والشمالية وتبوك والشرقية.. وضباب بالمرتفعات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على منطقتَي بريدة وحائل، وأجزاءٍ من غرب منطقة الرياض، ومنطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، في حين يُتوقع تكوُّن سحب رعدية ممطرة على مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة (الطائف).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والاوسط بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 25 - 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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