"المستحضر الجنيس".. "الغذاء والدواء": هذا هو معناه
ضمن تغريدات توعوية تحت وسم #قاموس_الغذاء_والدواء
ذكرت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن المستحضر الجنيس يُقصد به الدواء الذي تم إنتاجه ليطابق المستحضر المرجعي/ المبتكر، من عدة جوانب.
وقالت الهيئة ضمن تغريدات توعوية لها تحت وسم #قاموس_الغذاء_والدواء: إن هذه المطابقة تشمل "الشكل الصديلاني، التركيز، طريقة الاستخدام، إضافة إلى دواعي الاستعمال".
"المستحضر الجنيس".. "الغذاء والدواء": هذا هو معناه
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-09-01
ذكرت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن المستحضر الجنيس يُقصد به الدواء الذي تم إنتاجه ليطابق المستحضر المرجعي/ المبتكر، من عدة جوانب.
وقالت الهيئة ضمن تغريدات توعوية لها تحت وسم #قاموس_الغذاء_والدواء: إن هذه المطابقة تشمل "الشكل الصديلاني، التركيز، طريقة الاستخدام، إضافة إلى دواعي الاستعمال".
01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443
02:39 PM
"المستحضر الجنيس".. "الغذاء والدواء": هذا هو معناه
ضمن تغريدات توعوية تحت وسم #قاموس_الغذاء_والدواء
ذكرت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن المستحضر الجنيس يُقصد به الدواء الذي تم إنتاجه ليطابق المستحضر المرجعي/ المبتكر، من عدة جوانب.
وقالت الهيئة ضمن تغريدات توعوية لها تحت وسم #قاموس_الغذاء_والدواء: إن هذه المطابقة تشمل "الشكل الصديلاني، التركيز، طريقة الاستخدام، إضافة إلى دواعي الاستعمال".