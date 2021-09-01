"المستحضر الجنيس".. "الغذاء والدواء": هذا هو معناه

ضمن تغريدات توعوية تحت وسم #قاموس_الغذاء_والدواء

ذكرت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن المستحضر الجنيس يُقصد به الدواء الذي تم إنتاجه ليطابق المستحضر المرجعي/ المبتكر، من عدة جوانب.

وقالت الهيئة ضمن تغريدات توعوية لها تحت وسم #قاموس_الغذاء_والدواء: إن هذه المطابقة تشمل "الشكل الصديلاني، التركيز، طريقة الاستخدام، إضافة إلى دواعي الاستعمال".