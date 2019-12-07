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"ناسا": "الهرم الطائر" يمرّ خلال ساعات

لن يهدّد الأرض نظرًا لبعد المسافة بينهما

أفادت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، بأن كويكبًا هرميَّ الشكل يصل طوله إلى نحو 430 قدمًا، سيعبر في مسار يتوازى مع كوكب الأرض، يوم الأحد.

ووفق مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا؛ سيمر كويكب "في إتش 5" على مسافة تصل إلى 18 ضعف المسافة بين الأرض والقمر.

وبحسب ما ذكر موقع "فوكس نيوز"، يبلغ متوسط المسافة بين الأرض والقمر 238.855 ميلًا؛ لذلك سيكون الكويكب على بعد حوالي 4.27 مليون ميل من كوكبنا، وسيقطع مسافة 6.1 ميل في الثانية.

وتبلغ أبعاد الكويكب: 57 مترًا، و130 مترًا، ولن يشكل أي خطر على الأرض؛ نظرًا للمسافة البعيدة التي ستفصل بينهما.

ناسا الهرم الطائر

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"ناسا": "الهرم الطائر" يمرّ خلال ساعات
سبق

أفادت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، بأن كويكبًا هرميَّ الشكل يصل طوله إلى نحو 430 قدمًا، سيعبر في مسار يتوازى مع كوكب الأرض، يوم الأحد.

ووفق مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا؛ سيمر كويكب "في إتش 5" على مسافة تصل إلى 18 ضعف المسافة بين الأرض والقمر.

وبحسب ما ذكر موقع "فوكس نيوز"، يبلغ متوسط المسافة بين الأرض والقمر 238.855 ميلًا؛ لذلك سيكون الكويكب على بعد حوالي 4.27 مليون ميل من كوكبنا، وسيقطع مسافة 6.1 ميل في الثانية.

وتبلغ أبعاد الكويكب: 57 مترًا، و130 مترًا، ولن يشكل أي خطر على الأرض؛ نظرًا للمسافة البعيدة التي ستفصل بينهما.

07 ديسمبر 2019 - 10 ربيع الآخر 1441
03:36 PM

"ناسا": "الهرم الطائر" يمرّ خلال ساعات

لن يهدّد الأرض نظرًا لبعد المسافة بينهما

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، بأن كويكبًا هرميَّ الشكل يصل طوله إلى نحو 430 قدمًا، سيعبر في مسار يتوازى مع كوكب الأرض، يوم الأحد.

ووفق مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا؛ سيمر كويكب "في إتش 5" على مسافة تصل إلى 18 ضعف المسافة بين الأرض والقمر.

وبحسب ما ذكر موقع "فوكس نيوز"، يبلغ متوسط المسافة بين الأرض والقمر 238.855 ميلًا؛ لذلك سيكون الكويكب على بعد حوالي 4.27 مليون ميل من كوكبنا، وسيقطع مسافة 6.1 ميل في الثانية.

وتبلغ أبعاد الكويكب: 57 مترًا، و130 مترًا، ولن يشكل أي خطر على الأرض؛ نظرًا للمسافة البعيدة التي ستفصل بينهما.

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70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,718
53.8 مليار

53.8 مليار

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36,966
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