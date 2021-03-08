النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الاتصالات" تستقبل مرئيات العموم حول تحديث مواصفات أجهزة وتقنية المعلومات

حتى تاريخ 3 أبريل 2021م.. ولرفع جودة الخدمات المستخدمة

‬أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن طرح وثيقة طلب مرئيات العموم حول تحديث المواصفات الفنية لأجهزة ومعدات الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأوضحت أن تلك المواصفات ستحدد الخصائص التقنية واستخدامات جميع أجهزة ومعدات الاتصالات وتقنية المعلومات التي يتم تصنيعها أو توريدها إلى المملكة، وستكون ملزمة لجميع الأطراف ذات العلاقة.

وأشارت الهيئة إلى أنها تسعى من خلال تحديث المواصفات الفنية لأجهزة ومعدات الاتصالات وتقنية المعلومات إلى مواكبة التطورات التقنية المتسارعة وتمكين نشر أحدث خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، ورفع جودة الخدمات المستخدمة في هذه الأجهزة، كما ستسهم في تمكين نشر أحدث تقنيات وتطبيقات الاتصالات وتقنية المعلومات بما يلبي احتياجات المملكة الرقمية، ويدعم استراتيجية الهيئة بالتحول إلى منظم رقمي.

ودعت جميع المختصين والمهتمين بما في ذلك مقدمو خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات ومزودي التقنية والمستثمرين في التقنيات، بالإضافة للجهات الصناعية وجميع الجهات العامة والخاصة المستخدمة لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى تقديم مرئياتهم وسيتم استقبال المرئيات حتى تاريخ 3 أبريل 2021م.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الاتصالات" تستقبل مرئيات العموم حول تحديث مواصفات أجهزة وتقنية المعلومات
سبق

‬أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن طرح وثيقة طلب مرئيات العموم حول تحديث المواصفات الفنية لأجهزة ومعدات الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأوضحت أن تلك المواصفات ستحدد الخصائص التقنية واستخدامات جميع أجهزة ومعدات الاتصالات وتقنية المعلومات التي يتم تصنيعها أو توريدها إلى المملكة، وستكون ملزمة لجميع الأطراف ذات العلاقة.

وأشارت الهيئة إلى أنها تسعى من خلال تحديث المواصفات الفنية لأجهزة ومعدات الاتصالات وتقنية المعلومات إلى مواكبة التطورات التقنية المتسارعة وتمكين نشر أحدث خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، ورفع جودة الخدمات المستخدمة في هذه الأجهزة، كما ستسهم في تمكين نشر أحدث تقنيات وتطبيقات الاتصالات وتقنية المعلومات بما يلبي احتياجات المملكة الرقمية، ويدعم استراتيجية الهيئة بالتحول إلى منظم رقمي.

ودعت جميع المختصين والمهتمين بما في ذلك مقدمو خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات ومزودي التقنية والمستثمرين في التقنيات، بالإضافة للجهات الصناعية وجميع الجهات العامة والخاصة المستخدمة لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى تقديم مرئياتهم وسيتم استقبال المرئيات حتى تاريخ 3 أبريل 2021م.

08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
06:22 PM

"الاتصالات" تستقبل مرئيات العموم حول تحديث مواصفات أجهزة وتقنية المعلومات

حتى تاريخ 3 أبريل 2021م.. ولرفع جودة الخدمات المستخدمة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
451

‬أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن طرح وثيقة طلب مرئيات العموم حول تحديث المواصفات الفنية لأجهزة ومعدات الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأوضحت أن تلك المواصفات ستحدد الخصائص التقنية واستخدامات جميع أجهزة ومعدات الاتصالات وتقنية المعلومات التي يتم تصنيعها أو توريدها إلى المملكة، وستكون ملزمة لجميع الأطراف ذات العلاقة.

وأشارت الهيئة إلى أنها تسعى من خلال تحديث المواصفات الفنية لأجهزة ومعدات الاتصالات وتقنية المعلومات إلى مواكبة التطورات التقنية المتسارعة وتمكين نشر أحدث خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، ورفع جودة الخدمات المستخدمة في هذه الأجهزة، كما ستسهم في تمكين نشر أحدث تقنيات وتطبيقات الاتصالات وتقنية المعلومات بما يلبي احتياجات المملكة الرقمية، ويدعم استراتيجية الهيئة بالتحول إلى منظم رقمي.

ودعت جميع المختصين والمهتمين بما في ذلك مقدمو خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات ومزودي التقنية والمستثمرين في التقنيات، بالإضافة للجهات الصناعية وجميع الجهات العامة والخاصة المستخدمة لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى تقديم مرئياتهم وسيتم استقبال المرئيات حتى تاريخ 3 أبريل 2021م.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,837
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,044
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,719
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,168

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ
الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر
فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

علي آل شرمة
محمد بن سلمان مشغول ..

محمد بن سلمان مشغول ..

إبراهيم الحازمي
هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

عبدالرحمن القحطاني
هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

يحيى فقيهي
أيقونة الابتزاز..!

أيقونة الابتزاز..!

ماجد البريكان
الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

غسان محمد عسيلان
أظن وأتوقع وربما!

أظن وأتوقع وربما!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة