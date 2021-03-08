"الاتصالات" تستقبل مرئيات العموم حول تحديث مواصفات أجهزة وتقنية المعلومات

حتى تاريخ 3 أبريل 2021م.. ولرفع جودة الخدمات المستخدمة

‬أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن طرح وثيقة طلب مرئيات العموم حول تحديث المواصفات الفنية لأجهزة ومعدات الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأوضحت أن تلك المواصفات ستحدد الخصائص التقنية واستخدامات جميع أجهزة ومعدات الاتصالات وتقنية المعلومات التي يتم تصنيعها أو توريدها إلى المملكة، وستكون ملزمة لجميع الأطراف ذات العلاقة.

وأشارت الهيئة إلى أنها تسعى من خلال تحديث المواصفات الفنية لأجهزة ومعدات الاتصالات وتقنية المعلومات إلى مواكبة التطورات التقنية المتسارعة وتمكين نشر أحدث خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، ورفع جودة الخدمات المستخدمة في هذه الأجهزة، كما ستسهم في تمكين نشر أحدث تقنيات وتطبيقات الاتصالات وتقنية المعلومات بما يلبي احتياجات المملكة الرقمية، ويدعم استراتيجية الهيئة بالتحول إلى منظم رقمي.

ودعت جميع المختصين والمهتمين بما في ذلك مقدمو خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات ومزودي التقنية والمستثمرين في التقنيات، بالإضافة للجهات الصناعية وجميع الجهات العامة والخاصة المستخدمة لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى تقديم مرئياتهم وسيتم استقبال المرئيات حتى تاريخ 3 أبريل 2021م.