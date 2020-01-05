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في تجاوب سريع.. توجيه دورية للسلامة من "مدني القوز" و"البلدية" تفصل التيار

مواطنون يشكرون "سبق" لنشر معاناتهم وإيصال أصواتهم وتفاعل الجهات المعنية

في تجاوب سريع مع ما تم نشره مساء الليلة بعنوان "كيبل كهربائي مكشوف يهدد المارة بالطريق الدولي جنوب القنفذة"؛ وجّهت إدارة الدفاع المدني بمحافظة القنفذة دورية السلامة من مركز الدفاع المدني بالقوز جنوب المحافظة، إلى الموقع، والتواصل مع البلدية المختصة، والتي أفادت بأنه تم فصل التيار الكهربائي عن الكيبل، وكذلك إبلاغ شركة الكهرباء بالحضور للموقع لإعداد تقرير عن الحالة.

وثمّنت إدارة الدفاع المدني بالقنفذة دور صحيفة "سبق" من خلال طرحها الذي يُبين حرصها على سلامة الآخرين.

وتناول الخبر المنشور ما رصدته عدسة "سبق" لكيبل كهربائي مكشوف بمدخل الحبيل شرق مركز القوز في محافظة القنفذة، وأوضحت العدسة الكيبل المكشوف الواقع بأحد التقاطعات الرئيسة على الطريق الدولي، معرّضًا المارة وسالكي الشارع للخطر.

وأوصلت "سبق" مناشدة أهالي بلدة الحبيل بمحافظة القنفذة من خلال الخبر المنشور للمسؤولين لحل مشكلة الكيبل الكهربائي المكشوف، وسرعة التدخل من الجهات المعنية، سواء من شركة الكهرباء أو بلدية القوز لتغطية الكيبل؛ خوفًا من حدوث كارثة، لا قدر الله.

وجرى التجاوب مع ما تم نشره من قبل الجهات المختصّة بمحافظة القنفذة، فيما شكر المواطنون "سبق" على نشر معاناتهم وإيصال صوتهم للمسوؤلين، وتفاعل الجهات المعنية بشكل سريع في إصلاح الخلل والضرر الذي قد يشكل خطرًا على الأهالي والمارّة، أثناء مرورهم بالقرب من الكيبل المكشوف.

مدني القوز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في تجاوب سريع.. توجيه دورية للسلامة من "مدني القوز" و"البلدية" تفصل التيار
سبق

في تجاوب سريع مع ما تم نشره مساء الليلة بعنوان "كيبل كهربائي مكشوف يهدد المارة بالطريق الدولي جنوب القنفذة"؛ وجّهت إدارة الدفاع المدني بمحافظة القنفذة دورية السلامة من مركز الدفاع المدني بالقوز جنوب المحافظة، إلى الموقع، والتواصل مع البلدية المختصة، والتي أفادت بأنه تم فصل التيار الكهربائي عن الكيبل، وكذلك إبلاغ شركة الكهرباء بالحضور للموقع لإعداد تقرير عن الحالة.

وثمّنت إدارة الدفاع المدني بالقنفذة دور صحيفة "سبق" من خلال طرحها الذي يُبين حرصها على سلامة الآخرين.

وتناول الخبر المنشور ما رصدته عدسة "سبق" لكيبل كهربائي مكشوف بمدخل الحبيل شرق مركز القوز في محافظة القنفذة، وأوضحت العدسة الكيبل المكشوف الواقع بأحد التقاطعات الرئيسة على الطريق الدولي، معرّضًا المارة وسالكي الشارع للخطر.

وأوصلت "سبق" مناشدة أهالي بلدة الحبيل بمحافظة القنفذة من خلال الخبر المنشور للمسؤولين لحل مشكلة الكيبل الكهربائي المكشوف، وسرعة التدخل من الجهات المعنية، سواء من شركة الكهرباء أو بلدية القوز لتغطية الكيبل؛ خوفًا من حدوث كارثة، لا قدر الله.

وجرى التجاوب مع ما تم نشره من قبل الجهات المختصّة بمحافظة القنفذة، فيما شكر المواطنون "سبق" على نشر معاناتهم وإيصال صوتهم للمسوؤلين، وتفاعل الجهات المعنية بشكل سريع في إصلاح الخلل والضرر الذي قد يشكل خطرًا على الأهالي والمارّة، أثناء مرورهم بالقرب من الكيبل المكشوف.

05 يناير 2020 - 10 جمادى الأول 1441
07:55 PM

في تجاوب سريع.. توجيه دورية للسلامة من "مدني القوز" و"البلدية" تفصل التيار

مواطنون يشكرون "سبق" لنشر معاناتهم وإيصال أصواتهم وتفاعل الجهات المعنية

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علي السحاري - القنفذة
3
5,023

في تجاوب سريع مع ما تم نشره مساء الليلة بعنوان "كيبل كهربائي مكشوف يهدد المارة بالطريق الدولي جنوب القنفذة"؛ وجّهت إدارة الدفاع المدني بمحافظة القنفذة دورية السلامة من مركز الدفاع المدني بالقوز جنوب المحافظة، إلى الموقع، والتواصل مع البلدية المختصة، والتي أفادت بأنه تم فصل التيار الكهربائي عن الكيبل، وكذلك إبلاغ شركة الكهرباء بالحضور للموقع لإعداد تقرير عن الحالة.

وثمّنت إدارة الدفاع المدني بالقنفذة دور صحيفة "سبق" من خلال طرحها الذي يُبين حرصها على سلامة الآخرين.

وتناول الخبر المنشور ما رصدته عدسة "سبق" لكيبل كهربائي مكشوف بمدخل الحبيل شرق مركز القوز في محافظة القنفذة، وأوضحت العدسة الكيبل المكشوف الواقع بأحد التقاطعات الرئيسة على الطريق الدولي، معرّضًا المارة وسالكي الشارع للخطر.

وأوصلت "سبق" مناشدة أهالي بلدة الحبيل بمحافظة القنفذة من خلال الخبر المنشور للمسؤولين لحل مشكلة الكيبل الكهربائي المكشوف، وسرعة التدخل من الجهات المعنية، سواء من شركة الكهرباء أو بلدية القوز لتغطية الكيبل؛ خوفًا من حدوث كارثة، لا قدر الله.

وجرى التجاوب مع ما تم نشره من قبل الجهات المختصّة بمحافظة القنفذة، فيما شكر المواطنون "سبق" على نشر معاناتهم وإيصال صوتهم للمسوؤلين، وتفاعل الجهات المعنية بشكل سريع في إصلاح الخلل والضرر الذي قد يشكل خطرًا على الأهالي والمارّة، أثناء مرورهم بالقرب من الكيبل المكشوف.

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