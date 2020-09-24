النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 498 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1007 خلال الـ24 ساعة الماضية

وزير "الإسلامية" يعلّق على كلام "الذهبي" في حب الرسول للأرض: قاتل الله الإخوان المارقين

قال: هم وفصيلهم الإرهابي يرون الوطن فقط حفنة من تراب لا قيمة له ولا حرمة لمن فيه

استشهد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بكلام الإمام الحافظ الذهبي -رحمه الله- في كتابه "السير" الذي ذكر فيه: "وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب وطنه"، مبيناً أن جماعة الإخوان المسلمين المارقين والسرورية يرون الوطن فقط حفنة من تراب لا قيمة له ولا حرمة لمن فيه.

جاء ذلك في تغريدة نشرها الوزير "آل الشيخ" تزامناً مع احتفاء المملكة بيومها الوطني التسعين معلقاً على كلام الذهبي -رحمه الله- الذي تطرق لسير المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذكر أن حب الوطن متأصل في نفسه الشريفة.

واستهل الوزير "آل الشيخ" التعليق بقوله: "قاتل الله الإخوان المارقين وفصيلهم الإرهابي السروري السرطان الذي يسري في مفاصل الأوطان، يقولون إن الوطن حفنة من تراب لا قيمة ولا حرمة لساكنيه".

وأضاف الوزير "آل الشيخ": "الإخوان والسرورية قلوبهم وألسنتهم مع الغزاة والأعداء".

واشتهر حساب الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على منصة "تويتر" بعشرات التغريدات التي اتسمت بالقوة والوضوح والصراحة في مواجهة الجماعات المنحرفة والمصنفة بالإرهاب دولياً كجماعة الإخوان المسلمين وفصيلهم من السرورية ونظيراتها، كما تحظى تغريدات الوزير "آل الشيخ" بمتابعة كبيرة بين رواد التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام العالمية.

وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير "الإسلامية" يعلّق على كلام "الذهبي" في حب الرسول للأرض: قاتل الله الإخوان المارقين
سبق

استشهد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بكلام الإمام الحافظ الذهبي -رحمه الله- في كتابه "السير" الذي ذكر فيه: "وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب وطنه"، مبيناً أن جماعة الإخوان المسلمين المارقين والسرورية يرون الوطن فقط حفنة من تراب لا قيمة له ولا حرمة لمن فيه.

جاء ذلك في تغريدة نشرها الوزير "آل الشيخ" تزامناً مع احتفاء المملكة بيومها الوطني التسعين معلقاً على كلام الذهبي -رحمه الله- الذي تطرق لسير المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذكر أن حب الوطن متأصل في نفسه الشريفة.

واستهل الوزير "آل الشيخ" التعليق بقوله: "قاتل الله الإخوان المارقين وفصيلهم الإرهابي السروري السرطان الذي يسري في مفاصل الأوطان، يقولون إن الوطن حفنة من تراب لا قيمة ولا حرمة لساكنيه".

وأضاف الوزير "آل الشيخ": "الإخوان والسرورية قلوبهم وألسنتهم مع الغزاة والأعداء".

واشتهر حساب الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على منصة "تويتر" بعشرات التغريدات التي اتسمت بالقوة والوضوح والصراحة في مواجهة الجماعات المنحرفة والمصنفة بالإرهاب دولياً كجماعة الإخوان المسلمين وفصيلهم من السرورية ونظيراتها، كما تحظى تغريدات الوزير "آل الشيخ" بمتابعة كبيرة بين رواد التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام العالمية.

24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442
03:25 PM

وزير "الإسلامية" يعلّق على كلام "الذهبي" في حب الرسول للأرض: قاتل الله الإخوان المارقين

قال: هم وفصيلهم الإرهابي يرون الوطن فقط حفنة من تراب لا قيمة له ولا حرمة لمن فيه

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
3,482

استشهد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بكلام الإمام الحافظ الذهبي -رحمه الله- في كتابه "السير" الذي ذكر فيه: "وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب وطنه"، مبيناً أن جماعة الإخوان المسلمين المارقين والسرورية يرون الوطن فقط حفنة من تراب لا قيمة له ولا حرمة لمن فيه.

جاء ذلك في تغريدة نشرها الوزير "آل الشيخ" تزامناً مع احتفاء المملكة بيومها الوطني التسعين معلقاً على كلام الذهبي -رحمه الله- الذي تطرق لسير المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذكر أن حب الوطن متأصل في نفسه الشريفة.

واستهل الوزير "آل الشيخ" التعليق بقوله: "قاتل الله الإخوان المارقين وفصيلهم الإرهابي السروري السرطان الذي يسري في مفاصل الأوطان، يقولون إن الوطن حفنة من تراب لا قيمة ولا حرمة لساكنيه".

وأضاف الوزير "آل الشيخ": "الإخوان والسرورية قلوبهم وألسنتهم مع الغزاة والأعداء".

واشتهر حساب الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على منصة "تويتر" بعشرات التغريدات التي اتسمت بالقوة والوضوح والصراحة في مواجهة الجماعات المنحرفة والمصنفة بالإرهاب دولياً كجماعة الإخوان المسلمين وفصيلهم من السرورية ونظيراتها، كما تحظى تغريدات الوزير "آل الشيخ" بمتابعة كبيرة بين رواد التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام العالمية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,311
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,105
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,022
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,805

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

إلى الأمام يا وطن

إلى الأمام يا وطن

ماجد البريكان
همة نحو القمة

همة نحو القمة

خالد الشبانة
90 عامًا.. عطاء وإنجاز لمملكة الشموخ

90 عامًا.. عطاء وإنجاز لمملكة الشموخ

حواء القرني
في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

غسان محمد عسيلان
اليوم الوطني وباقة من النصائح

اليوم الوطني وباقة من النصائح

حسن آل عمير
كيف وحَّدها الملك عبدالعزيز؟!

كيف وحَّدها الملك عبدالعزيز؟!

سعيد آل جندب
اليوم الوطني وخطبة الجمعة

اليوم الوطني وخطبة الجمعة

عبدالرحمن المرشد
مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

ماجد الحربي
الرابح الخاسر..!!

الرابح الخاسر..!!

ساير المنيعي
كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة