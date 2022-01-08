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"الصحة": تسجيل 3068 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 793 خلال الـ24 ساعة الماضية

ضحايا كورونا.. 285 وفاة جديدة في الهند و268 بألمانيا و54 بكوريا الجنوبية

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

أعلنت الهند، اليوم السبت، تسجيل أكثر من 141986 إصابة جديدة بفيروس كورونا و285 حالة وفاة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 483463 حالة وفاة، كما ارتفعت حصيلة الإصابات بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا إلى 3007 إصابات.

ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى سبعة ملايين و473884 بعد تسجيل 55889 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 113900 بعد تسجيل 268 وفاة جديدة.

كوريا الجنوبية

سجّلت كوريا الجنوبية 3510 إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 661015، وفقاً للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وتمّ تسجيل 54 حالة وفاة إضافية بالفيروس؛ لترتفع حصيلة الوفيات إلى 5986 حالة وفاة.

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ضحايا كورونا.. 285 وفاة جديدة في الهند و268 بألمانيا و54 بكوريا الجنوبية
سبق

أعلنت الهند، اليوم السبت، تسجيل أكثر من 141986 إصابة جديدة بفيروس كورونا و285 حالة وفاة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 483463 حالة وفاة، كما ارتفعت حصيلة الإصابات بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا إلى 3007 إصابات.

ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى سبعة ملايين و473884 بعد تسجيل 55889 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 113900 بعد تسجيل 268 وفاة جديدة.

كوريا الجنوبية

سجّلت كوريا الجنوبية 3510 إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 661015، وفقاً للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وتمّ تسجيل 54 حالة وفاة إضافية بالفيروس؛ لترتفع حصيلة الوفيات إلى 5986 حالة وفاة.

08 يناير 2022 - 5 جمادى الآخر 1443
10:29 AM

ضحايا كورونا.. 285 وفاة جديدة في الهند و268 بألمانيا و54 بكوريا الجنوبية

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الهند، اليوم السبت، تسجيل أكثر من 141986 إصابة جديدة بفيروس كورونا و285 حالة وفاة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 483463 حالة وفاة، كما ارتفعت حصيلة الإصابات بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا إلى 3007 إصابات.

ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى سبعة ملايين و473884 بعد تسجيل 55889 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 113900 بعد تسجيل 268 وفاة جديدة.

كوريا الجنوبية

سجّلت كوريا الجنوبية 3510 إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 661015، وفقاً للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وتمّ تسجيل 54 حالة وفاة إضافية بالفيروس؛ لترتفع حصيلة الوفيات إلى 5986 حالة وفاة.

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142 مليون ..

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