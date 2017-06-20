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نجران .. حل مشكلة الكهرباء بعد متابعة وتدخل مباشر من أمير المنطقة

الأهالي عبروا عن سعادتهم بإنهاء انقطاعاتها اليومية والمتكررة وقت الذروة

شهدت أزمة الكهرباء بمنطقة نجران آخر فصولها بعد متابعة وتدخل مباشر من أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، حيث وفرت شركة الكهرباء السعودية عدة حلول عاجلة بدأت تنفيذها.

‫وتضمنت الحلول العاجلة إمداد وتغذية المنطقة بالكهرباء، بطاقة تزيد بنسبة 13 في المائة عن الاحتياج الفعلي في وقت الذروة، حيث يعد يوم العودة إلى المدارس هو الأعلى ذروة طيلة أيام السنة.

‫وأوضحت الشركة بدء العمل على حل مستقبلي بعيد المدى لدعم الكهرباء بالمنطقة، حيث تم الانتهاء من دراسة مشروع ربط بين شبكتي عسير ونجران بطول 250 كيلومترًا، وعلى جهد 380 كيلو فولت، حيث من المتوقع أن يتم توقيع العقد خلال العام الميلادي الجاري، على أن يتم اكتمال تنفيذه خلال ثلاث سنوات.

وعبر عددٌ من أهالي نجران عن سعادتهم وشكرهم لأمير المنطقة على حل مشكلة الكهرباء وانقطاعاتها اليومية وقت الذروة عبر هاشتاق‫‫ #أمير_نجران_يحل_مشاكل_الكهربا⁩؛ وقال رجل الأعمال الشيخ صالح بن حسين آل سلامة في حديثه لـ"سبق": "يعجز اللسان عن شكر أمير الإنسانية الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، بعد استشعاره مشاكل الكهرباء في‫ منطقة نجران، وتوجيهه بمعالجة الخلل فورًا ومتابعته المستمرة، وهذا ما يواكب نهج‫ رؤية المملكة 2030 ونحن فخورون ومحظوظون بوجودك بيننا سيدي".

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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نجران .. حل مشكلة الكهرباء بعد متابعة وتدخل مباشر من أمير المنطقة
سبق

شهدت أزمة الكهرباء بمنطقة نجران آخر فصولها بعد متابعة وتدخل مباشر من أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، حيث وفرت شركة الكهرباء السعودية عدة حلول عاجلة بدأت تنفيذها.

‫وتضمنت الحلول العاجلة إمداد وتغذية المنطقة بالكهرباء، بطاقة تزيد بنسبة 13 في المائة عن الاحتياج الفعلي في وقت الذروة، حيث يعد يوم العودة إلى المدارس هو الأعلى ذروة طيلة أيام السنة.

‫وأوضحت الشركة بدء العمل على حل مستقبلي بعيد المدى لدعم الكهرباء بالمنطقة، حيث تم الانتهاء من دراسة مشروع ربط بين شبكتي عسير ونجران بطول 250 كيلومترًا، وعلى جهد 380 كيلو فولت، حيث من المتوقع أن يتم توقيع العقد خلال العام الميلادي الجاري، على أن يتم اكتمال تنفيذه خلال ثلاث سنوات.

وعبر عددٌ من أهالي نجران عن سعادتهم وشكرهم لأمير المنطقة على حل مشكلة الكهرباء وانقطاعاتها اليومية وقت الذروة عبر هاشتاق‫‫ #أمير_نجران_يحل_مشاكل_الكهربا⁩؛ وقال رجل الأعمال الشيخ صالح بن حسين آل سلامة في حديثه لـ"سبق": "يعجز اللسان عن شكر أمير الإنسانية الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، بعد استشعاره مشاكل الكهرباء في‫ منطقة نجران، وتوجيهه بمعالجة الخلل فورًا ومتابعته المستمرة، وهذا ما يواكب نهج‫ رؤية المملكة 2030 ونحن فخورون ومحظوظون بوجودك بيننا سيدي".

20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440
11:39 PM

نجران .. حل مشكلة الكهرباء بعد متابعة وتدخل مباشر من أمير المنطقة

الأهالي عبروا عن سعادتهم بإنهاء انقطاعاتها اليومية والمتكررة وقت الذروة

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هادي آل كليب - نجران
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شهدت أزمة الكهرباء بمنطقة نجران آخر فصولها بعد متابعة وتدخل مباشر من أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، حيث وفرت شركة الكهرباء السعودية عدة حلول عاجلة بدأت تنفيذها.

‫وتضمنت الحلول العاجلة إمداد وتغذية المنطقة بالكهرباء، بطاقة تزيد بنسبة 13 في المائة عن الاحتياج الفعلي في وقت الذروة، حيث يعد يوم العودة إلى المدارس هو الأعلى ذروة طيلة أيام السنة.

‫وأوضحت الشركة بدء العمل على حل مستقبلي بعيد المدى لدعم الكهرباء بالمنطقة، حيث تم الانتهاء من دراسة مشروع ربط بين شبكتي عسير ونجران بطول 250 كيلومترًا، وعلى جهد 380 كيلو فولت، حيث من المتوقع أن يتم توقيع العقد خلال العام الميلادي الجاري، على أن يتم اكتمال تنفيذه خلال ثلاث سنوات.

وعبر عددٌ من أهالي نجران عن سعادتهم وشكرهم لأمير المنطقة على حل مشكلة الكهرباء وانقطاعاتها اليومية وقت الذروة عبر هاشتاق‫‫ #أمير_نجران_يحل_مشاكل_الكهربا⁩؛ وقال رجل الأعمال الشيخ صالح بن حسين آل سلامة في حديثه لـ"سبق": "يعجز اللسان عن شكر أمير الإنسانية الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، بعد استشعاره مشاكل الكهرباء في‫ منطقة نجران، وتوجيهه بمعالجة الخلل فورًا ومتابعته المستمرة، وهذا ما يواكب نهج‫ رؤية المملكة 2030 ونحن فخورون ومحظوظون بوجودك بيننا سيدي".

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