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سكان مخطط "شرائع 12" بمكة: حظائر الأغنام تهدّدنا بالأمراض

شوارع مظلمة وانتشار الحشرات والروائح الكريهة

طالب عددٌ من سكان مخطط "الشرائع 12"- شرقي مكة المكرّمة، الجهات المسؤولة، بإبعاد حظائر الأغنام العشوائية التي تتوسط مخططهم، إلى جانب مطالبتهم بحزمة من الخدمات من قبيل الإنارة ورصف الشوارع المظلمة.

وقال الأهالي في شكوى تلقتها "سبق": على الرغم مما يشهده الحي من تطور عمراني إلا أن تلك الحظائر مازالت موجودة، وهناك تخوف من تفشي الأمراض والحشرات بسببها.

وأوضحوا أنهم يضطرون إلى إغلاق نوافذهم على الدوام لمنع الحشرات والروائح الكريهة من الوصول إلى منازلهم، واصفين وجود الحظائر في الحي، بأنه "غير لائق".

وناشدوا أمانة العاصمة المقدّسة، التدخل على وجه السرعة، وإنهاء وجود هذه الحظائر.

وشكوا من عدم إكمال مشروع الإنارة، مطالبين بمحاسبة المقاول الذي لم يكمل مشروع الإنارة ورصف الشوارع على مدى الأشهر الماضية.

وذكر السكان أن المخطط يعاني الظلام الدامس بسبب غياب الإنارة منذ إنشائه.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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سكان مخطط "شرائع 12" بمكة: حظائر الأغنام تهدّدنا بالأمراض
سبق

طالب عددٌ من سكان مخطط "الشرائع 12"- شرقي مكة المكرّمة، الجهات المسؤولة، بإبعاد حظائر الأغنام العشوائية التي تتوسط مخططهم، إلى جانب مطالبتهم بحزمة من الخدمات من قبيل الإنارة ورصف الشوارع المظلمة.

وقال الأهالي في شكوى تلقتها "سبق": على الرغم مما يشهده الحي من تطور عمراني إلا أن تلك الحظائر مازالت موجودة، وهناك تخوف من تفشي الأمراض والحشرات بسببها.

وأوضحوا أنهم يضطرون إلى إغلاق نوافذهم على الدوام لمنع الحشرات والروائح الكريهة من الوصول إلى منازلهم، واصفين وجود الحظائر في الحي، بأنه "غير لائق".

وناشدوا أمانة العاصمة المقدّسة، التدخل على وجه السرعة، وإنهاء وجود هذه الحظائر.

وشكوا من عدم إكمال مشروع الإنارة، مطالبين بمحاسبة المقاول الذي لم يكمل مشروع الإنارة ورصف الشوارع على مدى الأشهر الماضية.

وذكر السكان أن المخطط يعاني الظلام الدامس بسبب غياب الإنارة منذ إنشائه.

25 يناير 2019 - 19 جمادى الأول 1440
01:06 PM

سكان مخطط "شرائع 12" بمكة: حظائر الأغنام تهدّدنا بالأمراض

شوارع مظلمة وانتشار الحشرات والروائح الكريهة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
1,704

طالب عددٌ من سكان مخطط "الشرائع 12"- شرقي مكة المكرّمة، الجهات المسؤولة، بإبعاد حظائر الأغنام العشوائية التي تتوسط مخططهم، إلى جانب مطالبتهم بحزمة من الخدمات من قبيل الإنارة ورصف الشوارع المظلمة.

وقال الأهالي في شكوى تلقتها "سبق": على الرغم مما يشهده الحي من تطور عمراني إلا أن تلك الحظائر مازالت موجودة، وهناك تخوف من تفشي الأمراض والحشرات بسببها.

وأوضحوا أنهم يضطرون إلى إغلاق نوافذهم على الدوام لمنع الحشرات والروائح الكريهة من الوصول إلى منازلهم، واصفين وجود الحظائر في الحي، بأنه "غير لائق".

وناشدوا أمانة العاصمة المقدّسة، التدخل على وجه السرعة، وإنهاء وجود هذه الحظائر.

وشكوا من عدم إكمال مشروع الإنارة، مطالبين بمحاسبة المقاول الذي لم يكمل مشروع الإنارة ورصف الشوارع على مدى الأشهر الماضية.

وذكر السكان أن المخطط يعاني الظلام الدامس بسبب غياب الإنارة منذ إنشائه.

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