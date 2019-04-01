صحيفة "تركية": "غلطة سراي" و"فناربخشة" ينوون شكوى "الأهلي والهلال والنصر" لـ"الفيفا"

كشفت تقارير صحفية تركية عن نية نادييْ غلطة سراي وفنار بخشة التركيين، التقدم بشكوى للاتحاد الدولي فيفا ضد أندية الهلال والأهلي والنصر؛ بسبب عدم حصولهم على دفعات مستحقة من انتقال لاعبيهم.

وقالت صحيفة "aspor": إن غلطة سراي لديه دفعة تبلغ مليونيْ يورو من وراء انتقال غوميز للهلال لم تتلقها بعد، كذلك هناك مستحقات لنادي فنار بخشة من وراء انتقال غوزيف دي سوزا للأهلي وغوليانو للنصر.

وكان الثلاثي قد انضم للفِرَق السعودية في مطلع الموسم الحالي؛ حيث انتقل غوميز للهلال نظير 6 ملايين يورو؛ في حين انتقل دي سوزا للأهلي نظير 10.5 مليون يورو وغوليانو نظير 12 مليون يورو.