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"البيئة" تؤهل 18 منشأة لتدقيق وترشيد استهلاك المياه وكشف التسربات

بهدف المحافظة على الموارد المائية واستدامتها بالمملكة

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن القائمة الأولى للمنشآت المؤهلة لممارسة نشاط تدقيق وترشيد استهلاك المياه وكشف التسربات في المباني، بهدف المحافظة على الموارد المائية واستدامتها بالمملكة.

جاء ذلك بعدما استوفت هذه المنشآت المعايير والشروط اللازمة من قبل الوزارة والبالغ عددها ثمانية شروط، لممارسة نشاط تدقيق المياه وكشف التسربات، حيث ناقشت الوزارة خلال ورشة عمل أقيمت مؤخرًا بمقرها بالرياض أكثر من 25 شركة ومؤسسة عاملة في المجال المعايير والشروط المطلوبة، بحضور عدد من المختصين والمهتمين.

ودعت الوزارة للاطلاع على قائمة أسماء الشركات والمنشآت المؤهلة الدخول على الرابط التالي: https://bit.ly/2LbYNnA حاثة عموم الجمهور على التعامل مع المنشآت المؤهلة المذكورة بموقع الوزارة الإلكتروني، على أن يتم التفاهم المسبق على سعر تقديم الخدمة وفقًا للعمل المزمع تقديمه من قبل هذه المنشآت، داعية في الوقت نفسه الشركات غير المؤهلة للقيام بتدقيق المياه وكشف التسربات إلى التسجيل في المرحلة الثانية لورش عمل تأهيل الشركات والتي ستقام يوم 15 ديسمبر المقبل.

يذكر أن المعايير التي وضعتها الوزارة لممارسة نشاط تدقيق المياه والكشف عن التسربات تشمل، معرفة الأساسيات، والتدقيق الفني المتعلق بالمياه، والصحة والسلامة، وتوفر المعدات والأدوات، والخبرة اللازمة للعمل، وخدمة العملاء، وتوفر المركبات، والالتزام بالزي الموحد وغيرها من متطلبات العمل، بالإضافة إلى ضرورة تحقق الشركات والمؤسسات أكثر من 60% من هذه المعايير للحصول على التأهيل اللازم.

وزارة البيئة والمياه والزراعة ترشيد استهلاك المياه

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيئة" تؤهل 18 منشأة لتدقيق وترشيد استهلاك المياه وكشف التسربات
سبق

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن القائمة الأولى للمنشآت المؤهلة لممارسة نشاط تدقيق وترشيد استهلاك المياه وكشف التسربات في المباني، بهدف المحافظة على الموارد المائية واستدامتها بالمملكة.

جاء ذلك بعدما استوفت هذه المنشآت المعايير والشروط اللازمة من قبل الوزارة والبالغ عددها ثمانية شروط، لممارسة نشاط تدقيق المياه وكشف التسربات، حيث ناقشت الوزارة خلال ورشة عمل أقيمت مؤخرًا بمقرها بالرياض أكثر من 25 شركة ومؤسسة عاملة في المجال المعايير والشروط المطلوبة، بحضور عدد من المختصين والمهتمين.

ودعت الوزارة للاطلاع على قائمة أسماء الشركات والمنشآت المؤهلة الدخول على الرابط التالي: https://bit.ly/2LbYNnA حاثة عموم الجمهور على التعامل مع المنشآت المؤهلة المذكورة بموقع الوزارة الإلكتروني، على أن يتم التفاهم المسبق على سعر تقديم الخدمة وفقًا للعمل المزمع تقديمه من قبل هذه المنشآت، داعية في الوقت نفسه الشركات غير المؤهلة للقيام بتدقيق المياه وكشف التسربات إلى التسجيل في المرحلة الثانية لورش عمل تأهيل الشركات والتي ستقام يوم 15 ديسمبر المقبل.

يذكر أن المعايير التي وضعتها الوزارة لممارسة نشاط تدقيق المياه والكشف عن التسربات تشمل، معرفة الأساسيات، والتدقيق الفني المتعلق بالمياه، والصحة والسلامة، وتوفر المعدات والأدوات، والخبرة اللازمة للعمل، وخدمة العملاء، وتوفر المركبات، والالتزام بالزي الموحد وغيرها من متطلبات العمل، بالإضافة إلى ضرورة تحقق الشركات والمؤسسات أكثر من 60% من هذه المعايير للحصول على التأهيل اللازم.

01 ديسمبر 2019 - 4 ربيع الآخر 1441
05:20 PM

"البيئة" تؤهل 18 منشأة لتدقيق وترشيد استهلاك المياه وكشف التسربات

بهدف المحافظة على الموارد المائية واستدامتها بالمملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن القائمة الأولى للمنشآت المؤهلة لممارسة نشاط تدقيق وترشيد استهلاك المياه وكشف التسربات في المباني، بهدف المحافظة على الموارد المائية واستدامتها بالمملكة.

جاء ذلك بعدما استوفت هذه المنشآت المعايير والشروط اللازمة من قبل الوزارة والبالغ عددها ثمانية شروط، لممارسة نشاط تدقيق المياه وكشف التسربات، حيث ناقشت الوزارة خلال ورشة عمل أقيمت مؤخرًا بمقرها بالرياض أكثر من 25 شركة ومؤسسة عاملة في المجال المعايير والشروط المطلوبة، بحضور عدد من المختصين والمهتمين.

ودعت الوزارة للاطلاع على قائمة أسماء الشركات والمنشآت المؤهلة الدخول على الرابط التالي: https://bit.ly/2LbYNnA حاثة عموم الجمهور على التعامل مع المنشآت المؤهلة المذكورة بموقع الوزارة الإلكتروني، على أن يتم التفاهم المسبق على سعر تقديم الخدمة وفقًا للعمل المزمع تقديمه من قبل هذه المنشآت، داعية في الوقت نفسه الشركات غير المؤهلة للقيام بتدقيق المياه وكشف التسربات إلى التسجيل في المرحلة الثانية لورش عمل تأهيل الشركات والتي ستقام يوم 15 ديسمبر المقبل.

يذكر أن المعايير التي وضعتها الوزارة لممارسة نشاط تدقيق المياه والكشف عن التسربات تشمل، معرفة الأساسيات، والتدقيق الفني المتعلق بالمياه، والصحة والسلامة، وتوفر المعدات والأدوات، والخبرة اللازمة للعمل، وخدمة العملاء، وتوفر المركبات، والالتزام بالزي الموحد وغيرها من متطلبات العمل، بالإضافة إلى ضرورة تحقق الشركات والمؤسسات أكثر من 60% من هذه المعايير للحصول على التأهيل اللازم.

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