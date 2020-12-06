النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تدخل طبي ينهي معاناة طفلة مع الرجيع المتكرر بمستشفى أبها

بعد استئصال كيس مزمن على البنكرياس

تمكّن فريق طبي بمستشفى أبها للولادة والأطفال من إجراء عملية ناجحة لإنهاء معاناة طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات، تعاني من ألم مزمن في البطن مع ترجيع متكرر ونزول في الوزن.

وقالت صحة عسير، بعد إجراء التشخيص الطبي: تبين وجود كيس مزمن على البنكرياس ناتج من التهابات متكررة ضاغط على المعدة وبقية أجزاء البطن.

وتم تنويم الطفلة وأجرى فريق جراحي عملية تصريف الكيس عن طريق المعدة بواسطة المنظار الجراحي، ثم متابعة حالة الطفلة لحين استقرار وضعها الصحي، وخروجها من المستشفى وهي بصحة جيدة.

فريق طبي مستشفى أبها للولادة والأطفال

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تدخل طبي ينهي معاناة طفلة مع الرجيع المتكرر بمستشفى أبها
سبق

تمكّن فريق طبي بمستشفى أبها للولادة والأطفال من إجراء عملية ناجحة لإنهاء معاناة طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات، تعاني من ألم مزمن في البطن مع ترجيع متكرر ونزول في الوزن.

وقالت صحة عسير، بعد إجراء التشخيص الطبي: تبين وجود كيس مزمن على البنكرياس ناتج من التهابات متكررة ضاغط على المعدة وبقية أجزاء البطن.

وتم تنويم الطفلة وأجرى فريق جراحي عملية تصريف الكيس عن طريق المعدة بواسطة المنظار الجراحي، ثم متابعة حالة الطفلة لحين استقرار وضعها الصحي، وخروجها من المستشفى وهي بصحة جيدة.

06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442
07:28 PM

تدخل طبي ينهي معاناة طفلة مع الرجيع المتكرر بمستشفى أبها

بعد استئصال كيس مزمن على البنكرياس

A A A
بندر آل عوض - عسير
0
330

تمكّن فريق طبي بمستشفى أبها للولادة والأطفال من إجراء عملية ناجحة لإنهاء معاناة طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات، تعاني من ألم مزمن في البطن مع ترجيع متكرر ونزول في الوزن.

وقالت صحة عسير، بعد إجراء التشخيص الطبي: تبين وجود كيس مزمن على البنكرياس ناتج من التهابات متكررة ضاغط على المعدة وبقية أجزاء البطن.

وتم تنويم الطفلة وأجرى فريق جراحي عملية تصريف الكيس عن طريق المعدة بواسطة المنظار الجراحي، ثم متابعة حالة الطفلة لحين استقرار وضعها الصحي، وخروجها من المستشفى وهي بصحة جيدة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,373
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,416
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,215
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,823

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

عبدالرحمن المرشد
اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

علي آل شرمة
اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر
يمكنك أن تظهر..

يمكنك أن تظهر..

مها الجبر
إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد
ماراثون الفساد ومليار الفزعة

ماراثون الفساد ومليار الفزعة

عبدالغني الشيخ
36 ْ تحت الصفر

36 ْ تحت الصفر

بدر الغامدي
زوجي عينه على راتبي!!

زوجي عينه على راتبي!!

غسان محمد عسيلان
الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

علي آل شرمة
اختر مكانك في هذا العالم

اختر مكانك في هذا العالم

مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة