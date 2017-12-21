"الشؤون الإسلامية" تنظم بجازان برنامج "الجاليات المسلمة"

بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد بصامطة

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية في منطقة جازان، اليوم الثلاثاء، برنامجاً دعوياً بعنوان "الجاليات المسلمة".

يأتي ذلك بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة.

يشارك في البرنامج عدد من الدعاة بعد صلاتي العشاء والجمعة في مقر شركتي "الفهاد" و"بكين"، ومقر الجمعية، ويستمر حتى 29 جمادى الآخرة 1443هـ.

ويشتمل البرنامج على الحديث عن توحيد الألوهية حقيقته وآثاره، ومكانة الصلاة في الإسلام، وصفة الوضوء، ومن أخطاء الطهارة، ومن أخطاء الصلاة، وحق الله على عباده، وتعظيم قدر الصلاة.

كما يأتي هذا البرنامج ضمن البرامج الدعوية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية في مختلف مناطق المملكة، لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.