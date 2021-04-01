الولايات المتحدة تسجل 64,149 إصابة جديدة و917 حالة وفاة بـ كورونا

إجمالي الإصابات بلغ 30,277,908 والوفيات 549,098 شخصاً

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 64,149 إصابة مؤكدة و917 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.



ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 30,277,908، فيما بلغ عدد الوفيات 549,098.