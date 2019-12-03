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سبعينيان وأحدهما له 3 نساء و20 ولدًا.. العثور على جثتيْ "مفقوديْ وادي قنونا"

انطلق "المدني" والمتطوعون فجرًا ووجدهما على بُعد 4 و10كم من سقوطهما

عثر المتطوعون على جثتيْ "مفقوديْ وادي قنونا" اللذيْن جرفهما سيله خلال محاولتهما العبور.

هذا وقد ثم العثور على المفقود الأول على بُعد 4 كيلو مترات من موقع سقوطهما، والآخر على بعد 10كم.

وكان عدد من فِرَق الدفاع المدني والمتطوعين قد انطلقوا بعد فجر اليوم للبحث عن المفقوديْن، بقيادة مدير مدني القنفذة العقيد فهد فهيد النفيعي.

يُذكر أن المفقوديْن تجاوز عمرهما السبعين عامًا، أحدهما له ثلاث نساء وحوالى عشرون من الأبناء.

وادي قنونا الدفاع المدني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سبعينيان وأحدهما له 3 نساء و20 ولدًا.. العثور على جثتيْ "مفقوديْ وادي قنونا"
سبق

عثر المتطوعون على جثتيْ "مفقوديْ وادي قنونا" اللذيْن جرفهما سيله خلال محاولتهما العبور.

هذا وقد ثم العثور على المفقود الأول على بُعد 4 كيلو مترات من موقع سقوطهما، والآخر على بعد 10كم.

وكان عدد من فِرَق الدفاع المدني والمتطوعين قد انطلقوا بعد فجر اليوم للبحث عن المفقوديْن، بقيادة مدير مدني القنفذة العقيد فهد فهيد النفيعي.

يُذكر أن المفقوديْن تجاوز عمرهما السبعين عامًا، أحدهما له ثلاث نساء وحوالى عشرون من الأبناء.

03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
09:44 AM

سبعينيان وأحدهما له 3 نساء و20 ولدًا.. العثور على جثتيْ "مفقوديْ وادي قنونا"

انطلق "المدني" والمتطوعون فجرًا ووجدهما على بُعد 4 و10كم من سقوطهما

A A A
حسن العيسي - القنفذة
11
20,241

عثر المتطوعون على جثتيْ "مفقوديْ وادي قنونا" اللذيْن جرفهما سيله خلال محاولتهما العبور.

هذا وقد ثم العثور على المفقود الأول على بُعد 4 كيلو مترات من موقع سقوطهما، والآخر على بعد 10كم.

وكان عدد من فِرَق الدفاع المدني والمتطوعين قد انطلقوا بعد فجر اليوم للبحث عن المفقوديْن، بقيادة مدير مدني القنفذة العقيد فهد فهيد النفيعي.

يُذكر أن المفقوديْن تجاوز عمرهما السبعين عامًا، أحدهما له ثلاث نساء وحوالى عشرون من الأبناء.

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