سبعينيان وأحدهما له 3 نساء و20 ولدًا.. العثور على جثتيْ "مفقوديْ وادي قنونا"

انطلق "المدني" والمتطوعون فجرًا ووجدهما على بُعد 4 و10كم من سقوطهما

عثر المتطوعون على جثتيْ "مفقوديْ وادي قنونا" اللذيْن جرفهما سيله خلال محاولتهما العبور.

هذا وقد ثم العثور على المفقود الأول على بُعد 4 كيلو مترات من موقع سقوطهما، والآخر على بعد 10كم.

وكان عدد من فِرَق الدفاع المدني والمتطوعين قد انطلقوا بعد فجر اليوم للبحث عن المفقوديْن، بقيادة مدير مدني القنفذة العقيد فهد فهيد النفيعي.

يُذكر أن المفقوديْن تجاوز عمرهما السبعين عامًا، أحدهما له ثلاث نساء وحوالى عشرون من الأبناء.