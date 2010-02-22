النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تقنية البنات" بجدة تنظِّم دورة افتراضية حول "تصميم التيشيرت وتحويلها لمصدر دخل"

استعرضت أهم المواقع التي تقدِّم هذه الخدمات ونشر التصاميم عبر منصة  Teepublic

نظَّم قسم تقنية الحاسب في الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة -وهي من الكليات التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني- مساء اليوم دورة تدريبية افتراضية بعنوان "كيف تحولين هواية التصميم إلى مصدر دخل مادي عبر الإنترنت".

وتستهدف الدورة متدربات تخصص الوسائط وتقنية الويب، ونفَّذتها المتدربة المتعاونة في برنامج التدريب التعاوني هديل المالكي تحت إشراف المدربة روان الكلثم، واستعرضت فيها أهم المواقع التي تقدِّم خدمات تصميم التيشيرت، وخطوات تصميم منتج ونشره عبر منصة Teepublic.

فيما شاركت المتدربة الحضور تجربتها في إنشاء متجر خاص بها. وقد لقيت الدورة إقبالاً كبيرًا من المتدربات؛ فقد كان عدد الحضور (260) متدربة.

وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة من الدورات التطويرية التي تركز على المجالات التقنية والرقمية، وتحقق أهداف مبادرة التكامل الرقمي التي تهدف إلى التعاون المشترك بين الكليتين الرقميتين، وتحقق التطلعات الرقمية التي منها تطوير متدربات الكليتين، وتغذية السجل المهاري بما يخدمهن في سوق العمل.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"تقنية البنات" بجدة تنظِّم دورة افتراضية حول "تصميم التيشيرت وتحويلها لمصدر دخل"
سبق

نظَّم قسم تقنية الحاسب في الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة -وهي من الكليات التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني- مساء اليوم دورة تدريبية افتراضية بعنوان "كيف تحولين هواية التصميم إلى مصدر دخل مادي عبر الإنترنت".

وتستهدف الدورة متدربات تخصص الوسائط وتقنية الويب، ونفَّذتها المتدربة المتعاونة في برنامج التدريب التعاوني هديل المالكي تحت إشراف المدربة روان الكلثم، واستعرضت فيها أهم المواقع التي تقدِّم خدمات تصميم التيشيرت، وخطوات تصميم منتج ونشره عبر منصة Teepublic.

فيما شاركت المتدربة الحضور تجربتها في إنشاء متجر خاص بها. وقد لقيت الدورة إقبالاً كبيرًا من المتدربات؛ فقد كان عدد الحضور (260) متدربة.

وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة من الدورات التطويرية التي تركز على المجالات التقنية والرقمية، وتحقق أهداف مبادرة التكامل الرقمي التي تهدف إلى التعاون المشترك بين الكليتين الرقميتين، وتحقق التطلعات الرقمية التي منها تطوير متدربات الكليتين، وتغذية السجل المهاري بما يخدمهن في سوق العمل.

21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442
11:10 PM

"تقنية البنات" بجدة تنظِّم دورة افتراضية حول "تصميم التيشيرت وتحويلها لمصدر دخل"

استعرضت أهم المواقع التي تقدِّم هذه الخدمات ونشر التصاميم عبر منصة  Teepublic

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
66

نظَّم قسم تقنية الحاسب في الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة -وهي من الكليات التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني- مساء اليوم دورة تدريبية افتراضية بعنوان "كيف تحولين هواية التصميم إلى مصدر دخل مادي عبر الإنترنت".

وتستهدف الدورة متدربات تخصص الوسائط وتقنية الويب، ونفَّذتها المتدربة المتعاونة في برنامج التدريب التعاوني هديل المالكي تحت إشراف المدربة روان الكلثم، واستعرضت فيها أهم المواقع التي تقدِّم خدمات تصميم التيشيرت، وخطوات تصميم منتج ونشره عبر منصة Teepublic.

فيما شاركت المتدربة الحضور تجربتها في إنشاء متجر خاص بها. وقد لقيت الدورة إقبالاً كبيرًا من المتدربات؛ فقد كان عدد الحضور (260) متدربة.

وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة من الدورات التطويرية التي تركز على المجالات التقنية والرقمية، وتحقق أهداف مبادرة التكامل الرقمي التي تهدف إلى التعاون المشترك بين الكليتين الرقميتين، وتحقق التطلعات الرقمية التي منها تطوير متدربات الكليتين، وتغذية السجل المهاري بما يخدمهن في سوق العمل.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,325
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,674
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,096
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,699

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

وَهْم المعرفة

وَهْم المعرفة

مها الجبر
التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

عبدالغني الشيخ
المملكة وتطوير البيئة التشريعية

المملكة وتطوير البيئة التشريعية

غسان محمد عسيلان
بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

علي آل شرمة
مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

عبدالمحسن الحارثي
الإنذار المبكر عبر الجوال

الإنذار المبكر عبر الجوال

عبدالرحمن المرشد
محلل بين الشوطين!!

محلل بين الشوطين!!

محمد الصيعري
هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

حواء القرني
هل التقنُّع ضرورة؟

هل التقنُّع ضرورة؟

مها الجبر
التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة