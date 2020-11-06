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طقس الجمعة: هطول أمطار رعدية على حائل والشمالية ومكة وجازان وعسير والباحة

ضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الشرقية والجوف وتبوك والمرتفعات

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة على مناطق (حائل، الحدود الشمالية، مكة المكرّمة، جازان، عسير، الباحة)، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

وأشار تقرير هيئة الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية غربية الى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس أمطار رعدية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طقس الجمعة: هطول أمطار رعدية على حائل والشمالية ومكة وجازان وعسير والباحة
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة على مناطق (حائل، الحدود الشمالية، مكة المكرّمة، جازان، عسير، الباحة)، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

وأشار تقرير هيئة الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية غربية الى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

06 نوفمبر 2020 - 20 ربيع الأول 1442
12:42 PM

طقس الجمعة: هطول أمطار رعدية على حائل والشمالية ومكة وجازان وعسير والباحة

ضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الشرقية والجوف وتبوك والمرتفعات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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2,468

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة على مناطق (حائل، الحدود الشمالية، مكة المكرّمة، جازان، عسير، الباحة)، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

وأشار تقرير هيئة الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية غربية الى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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