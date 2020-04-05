بريطانيا لمواطنيها: إذا لم تلتزموا بعزل "كورونا" سنشدد الإجراءات

"هانكوك" أشار إلى أن المخالفات ستضاعف انتشار الفيروس

حذر وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الأحد، من أن بلاده ستضطر لتشديد القواعد التي تسمح بالتريض خارج المنازل إذا استخف السكان بقواعد العزل العام، التي تهدف لمكافحة فيروس "كورونا".

وقال "هانكوك" في مقابلة ببرنامج "آندرو مار"، الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": ”لا أريد أن أضطر لإلغاء التريض باعتباره سببا لمغادرة المنزل... إذا لم يلتزم الكثير من الناس بالقواعد“، وفقاً لـ"رويترز".

وأشار إلى أنه في الوقت الحالي الغالبية العظمى من الناس ملتزمون، لكن ينبغي مخالفة القواعد لأن هذا سيعني انتشار الفيروس أكثر وعندها قد يتخذ المزيد من الإجراءات.