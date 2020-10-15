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تدشين وحدة التخدير الواعي بمستشفى النور التخصصي

"الميمني": الأولى من نوعها.. وأفضل الخيارات للأطفال

دشن الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بمكة المكرمة الدكتور دلشاد علي عباس، وحدة التخدير الواعي، الأولى من نوعها على مستوى وزارة الصحة، بمستشفى النور التخصصي، عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة.

وتتوفر فيها وحدتا أسنان متكاملتان وملحقاتهما وسريرا إفاقة، بالإضافة للأجهزة والإمكانيات الحديثة والعالية الكفاءة.

وقال المدير التنفيذي لمستشفى النور التخصصي الدكتور وائل الميمني: إن عمل الوحدة المتخصصة يأتي كأحد أفضل الخيارات المتاحة للأطفال الذين ظلوا لسنوات طويلة ينتظرون موعدًا لإجراء عملية تنظيف وعلاج أمراض الأسنان تحت التخدير الكلي، بسبب مشاعر القلق والخوف التي تتولد لدى الأطفال وقت زيارة طبيب الأسنان من أدوات وأجهزة العيادة.‏‎

من جهته أوضح رئيس وحدة أسنان الأطفال بمركز الأسنان بمستشفى النور التخصصي، الدكتور عادل الحربي، أن افتتاح وحدة التخدير الواعي المُتوفرة سيسهم في تغيير مفهوم الخوف والضغط النفسي المصاحب لعلاج الأسنان لدى الأطفال، وينقل المريض إلى مرحلة من الإحساس بالثقة والطمأنينة في ظل وجود وحدات التخدير الحديثة عالية الجودة.

وقال مدير مركز الأسنان بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة الدكتور فراس عالم: إن وحدة التخدير الواعي إضافة مميزة لخدمة الفئة الغالية على قلوبنا جميعاً من الأطفال؛ حيث يُسهم العلاج بتلك التقنية في تسهيل التعامل مع المرضى، وتوفير البديل للطبيب المعالج عن تحويل المريض للتخدير الكامل وما يصاحبه من محاذير وقوائم انتظار طويلة؛ حيث يواجه الطبيب تحديات تأخذ وقتًا لعلاج المرضى الذين لديهم حالة من الخوف تجاه زيارة عيادة الأسنان.

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تدشين وحدة التخدير الواعي بمستشفى النور التخصصي
سبق

دشن الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بمكة المكرمة الدكتور دلشاد علي عباس، وحدة التخدير الواعي، الأولى من نوعها على مستوى وزارة الصحة، بمستشفى النور التخصصي، عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة.

وتتوفر فيها وحدتا أسنان متكاملتان وملحقاتهما وسريرا إفاقة، بالإضافة للأجهزة والإمكانيات الحديثة والعالية الكفاءة.

وقال المدير التنفيذي لمستشفى النور التخصصي الدكتور وائل الميمني: إن عمل الوحدة المتخصصة يأتي كأحد أفضل الخيارات المتاحة للأطفال الذين ظلوا لسنوات طويلة ينتظرون موعدًا لإجراء عملية تنظيف وعلاج أمراض الأسنان تحت التخدير الكلي، بسبب مشاعر القلق والخوف التي تتولد لدى الأطفال وقت زيارة طبيب الأسنان من أدوات وأجهزة العيادة.‏‎

من جهته أوضح رئيس وحدة أسنان الأطفال بمركز الأسنان بمستشفى النور التخصصي، الدكتور عادل الحربي، أن افتتاح وحدة التخدير الواعي المُتوفرة سيسهم في تغيير مفهوم الخوف والضغط النفسي المصاحب لعلاج الأسنان لدى الأطفال، وينقل المريض إلى مرحلة من الإحساس بالثقة والطمأنينة في ظل وجود وحدات التخدير الحديثة عالية الجودة.

وقال مدير مركز الأسنان بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة الدكتور فراس عالم: إن وحدة التخدير الواعي إضافة مميزة لخدمة الفئة الغالية على قلوبنا جميعاً من الأطفال؛ حيث يُسهم العلاج بتلك التقنية في تسهيل التعامل مع المرضى، وتوفير البديل للطبيب المعالج عن تحويل المريض للتخدير الكامل وما يصاحبه من محاذير وقوائم انتظار طويلة؛ حيث يواجه الطبيب تحديات تأخذ وقتًا لعلاج المرضى الذين لديهم حالة من الخوف تجاه زيارة عيادة الأسنان.

15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442
04:43 PM

تدشين وحدة التخدير الواعي بمستشفى النور التخصصي

"الميمني": الأولى من نوعها.. وأفضل الخيارات للأطفال

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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دشن الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بمكة المكرمة الدكتور دلشاد علي عباس، وحدة التخدير الواعي، الأولى من نوعها على مستوى وزارة الصحة، بمستشفى النور التخصصي، عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة.

وتتوفر فيها وحدتا أسنان متكاملتان وملحقاتهما وسريرا إفاقة، بالإضافة للأجهزة والإمكانيات الحديثة والعالية الكفاءة.

وقال المدير التنفيذي لمستشفى النور التخصصي الدكتور وائل الميمني: إن عمل الوحدة المتخصصة يأتي كأحد أفضل الخيارات المتاحة للأطفال الذين ظلوا لسنوات طويلة ينتظرون موعدًا لإجراء عملية تنظيف وعلاج أمراض الأسنان تحت التخدير الكلي، بسبب مشاعر القلق والخوف التي تتولد لدى الأطفال وقت زيارة طبيب الأسنان من أدوات وأجهزة العيادة.‏‎

من جهته أوضح رئيس وحدة أسنان الأطفال بمركز الأسنان بمستشفى النور التخصصي، الدكتور عادل الحربي، أن افتتاح وحدة التخدير الواعي المُتوفرة سيسهم في تغيير مفهوم الخوف والضغط النفسي المصاحب لعلاج الأسنان لدى الأطفال، وينقل المريض إلى مرحلة من الإحساس بالثقة والطمأنينة في ظل وجود وحدات التخدير الحديثة عالية الجودة.

وقال مدير مركز الأسنان بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة الدكتور فراس عالم: إن وحدة التخدير الواعي إضافة مميزة لخدمة الفئة الغالية على قلوبنا جميعاً من الأطفال؛ حيث يُسهم العلاج بتلك التقنية في تسهيل التعامل مع المرضى، وتوفير البديل للطبيب المعالج عن تحويل المريض للتخدير الكامل وما يصاحبه من محاذير وقوائم انتظار طويلة؛ حيث يواجه الطبيب تحديات تأخذ وقتًا لعلاج المرضى الذين لديهم حالة من الخوف تجاه زيارة عيادة الأسنان.

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