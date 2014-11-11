النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جمعية "علوم العمران" تُقرر تشكيل مجلس لإدارة فرعها بمكة المكرمة

تشكيل لجان وشعب وفِرَق عمل داعمة لأنشطتها على مستوى المملكة

أصدر رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم العمران الدكتور سعود غازي بن سعيد العباسي، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة فرع مكة المكرمة، بناء على قرار مجلس إدارة الجمعية المنعقد بشهر ذي القعدة من عام 1440.
وتم تشكيل لجان وشعب وفِرَق عمل تكون منبثقة من الجمعية وداعمة لأنشطتها، على مستوى المملكة؛ لتكون قاعدة تنطلق منها الجمعية لطرح اهتماماتها والقيام بدورها المجتمعي.
وتَقرر إعادة هيكلة فرع الجمعية بمكة المكرمة وتشكيل مجلسه الجديد برئاسة المهندس عمر بن عبدالله قاضي، وعضوية كلٍّ من: المهندس طلال بن عبدالله سمرقندي، والمهندس خالد بن عبدالحفيظ فدا، والمهندس محمد بن برهان سيف الدين، والمهندس رائد بن عبدالله سمرقندي، والمهندس معاذ بن مجدي محمد حريري، والدكتور عاطف بن علي ملا، والدكتور وديع بن علي حسين البرقاوي، والدكتور وجدي صدقة أحمد قطان، والمهندس جلال بن عبدالجليل صالح كعكي، والمهندس شرف بن صدیق القرشي.

جمعية "علوم العمران" مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
جمعية "علوم العمران" تُقرر تشكيل مجلس لإدارة فرعها بمكة المكرمة
سبق

أصدر رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم العمران الدكتور سعود غازي بن سعيد العباسي، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة فرع مكة المكرمة، بناء على قرار مجلس إدارة الجمعية المنعقد بشهر ذي القعدة من عام 1440.
وتم تشكيل لجان وشعب وفِرَق عمل تكون منبثقة من الجمعية وداعمة لأنشطتها، على مستوى المملكة؛ لتكون قاعدة تنطلق منها الجمعية لطرح اهتماماتها والقيام بدورها المجتمعي.
وتَقرر إعادة هيكلة فرع الجمعية بمكة المكرمة وتشكيل مجلسه الجديد برئاسة المهندس عمر بن عبدالله قاضي، وعضوية كلٍّ من: المهندس طلال بن عبدالله سمرقندي، والمهندس خالد بن عبدالحفيظ فدا، والمهندس محمد بن برهان سيف الدين، والمهندس رائد بن عبدالله سمرقندي، والمهندس معاذ بن مجدي محمد حريري، والدكتور عاطف بن علي ملا، والدكتور وديع بن علي حسين البرقاوي، والدكتور وجدي صدقة أحمد قطان، والمهندس جلال بن عبدالجليل صالح كعكي، والمهندس شرف بن صدیق القرشي.

11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441
11:51 AM

جمعية "علوم العمران" تُقرر تشكيل مجلس لإدارة فرعها بمكة المكرمة

تشكيل لجان وشعب وفِرَق عمل داعمة لأنشطتها على مستوى المملكة

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
22

أصدر رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم العمران الدكتور سعود غازي بن سعيد العباسي، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة فرع مكة المكرمة، بناء على قرار مجلس إدارة الجمعية المنعقد بشهر ذي القعدة من عام 1440.
وتم تشكيل لجان وشعب وفِرَق عمل تكون منبثقة من الجمعية وداعمة لأنشطتها، على مستوى المملكة؛ لتكون قاعدة تنطلق منها الجمعية لطرح اهتماماتها والقيام بدورها المجتمعي.
وتَقرر إعادة هيكلة فرع الجمعية بمكة المكرمة وتشكيل مجلسه الجديد برئاسة المهندس عمر بن عبدالله قاضي، وعضوية كلٍّ من: المهندس طلال بن عبدالله سمرقندي، والمهندس خالد بن عبدالحفيظ فدا، والمهندس محمد بن برهان سيف الدين، والمهندس رائد بن عبدالله سمرقندي، والمهندس معاذ بن مجدي محمد حريري، والدكتور عاطف بن علي ملا، والدكتور وديع بن علي حسين البرقاوي، والدكتور وجدي صدقة أحمد قطان، والمهندس جلال بن عبدالجليل صالح كعكي، والمهندس شرف بن صدیق القرشي.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,140
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,170
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,541
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,832

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي
جامعات 2030

جامعات 2030

حامد الشراري
متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي
تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ
كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

عبدالرحمن المرشد
الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

ماجد الحربي
الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

سارة عفتان
نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

حواء القرني
الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة