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أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوى منذ بداية العام

بلغت العقود الآجلة لخام برنت 62.77 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى منذ بداية العام، يوم الإثنين، بعدما أظهرت بيانات أن معدلات استهلاك المصافي في الصين؛ ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم، قفزت إلى مستوى قياسي الأسبوع الماضي على الرغم من تباطؤ الاقتصاد.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 62.77 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:26 بتوقيت جرينتش، بارتفاع سبعة سنتات، أو ما يعادل 0.1 بالمئة، عن التسوية السابقة وفق "رويترز".

وكان "برنت" قد ارتفع في وقت سابق فوق 63 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 2019.

وسجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53.92 دولار للبرميل، بارتفاع قدره 12 سنتا أو 0.2 بالمئة.. وتجاوز الخام الأمريكي في وقت سابق 54 دولاراً للبرميل للمرة الأولى هذا العام.

وأظهرت البيانات التي نشرها المكتب الوطني للإحصاء الصيني، اليوم الإثنين، أن معدل استهلاك المصافي من الخام بلغ مستوى قياسياً عند 603.57 مليون طن في 2018، أو ما يعادل 12.1 مليون برميل يومياً، بارتفاع نسبته 6.8 بالمئة عن العام السابق.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوى منذ بداية العام
سبق

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى منذ بداية العام، يوم الإثنين، بعدما أظهرت بيانات أن معدلات استهلاك المصافي في الصين؛ ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم، قفزت إلى مستوى قياسي الأسبوع الماضي على الرغم من تباطؤ الاقتصاد.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 62.77 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:26 بتوقيت جرينتش، بارتفاع سبعة سنتات، أو ما يعادل 0.1 بالمئة، عن التسوية السابقة وفق "رويترز".

وكان "برنت" قد ارتفع في وقت سابق فوق 63 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 2019.

وسجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53.92 دولار للبرميل، بارتفاع قدره 12 سنتا أو 0.2 بالمئة.. وتجاوز الخام الأمريكي في وقت سابق 54 دولاراً للبرميل للمرة الأولى هذا العام.

وأظهرت البيانات التي نشرها المكتب الوطني للإحصاء الصيني، اليوم الإثنين، أن معدل استهلاك المصافي من الخام بلغ مستوى قياسياً عند 603.57 مليون طن في 2018، أو ما يعادل 12.1 مليون برميل يومياً، بارتفاع نسبته 6.8 بالمئة عن العام السابق.

21 يناير 2019 - 15 جمادى الأول 1440
11:14 AM

أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوى منذ بداية العام

بلغت العقود الآجلة لخام برنت 62.77 دولار للبرميل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى منذ بداية العام، يوم الإثنين، بعدما أظهرت بيانات أن معدلات استهلاك المصافي في الصين؛ ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم، قفزت إلى مستوى قياسي الأسبوع الماضي على الرغم من تباطؤ الاقتصاد.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 62.77 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:26 بتوقيت جرينتش، بارتفاع سبعة سنتات، أو ما يعادل 0.1 بالمئة، عن التسوية السابقة وفق "رويترز".

وكان "برنت" قد ارتفع في وقت سابق فوق 63 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 2019.

وسجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53.92 دولار للبرميل، بارتفاع قدره 12 سنتا أو 0.2 بالمئة.. وتجاوز الخام الأمريكي في وقت سابق 54 دولاراً للبرميل للمرة الأولى هذا العام.

وأظهرت البيانات التي نشرها المكتب الوطني للإحصاء الصيني، اليوم الإثنين، أن معدل استهلاك المصافي من الخام بلغ مستوى قياسياً عند 603.57 مليون طن في 2018، أو ما يعادل 12.1 مليون برميل يومياً، بارتفاع نسبته 6.8 بالمئة عن العام السابق.

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200 مليون

200 مليون

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