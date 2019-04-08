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تنبيهات "الأرصاد" تجتاح المناطق.. أمطار وغبار والعنوان تقلبات مناخية

تتواصل حتى المساء ويستمر بعضها لفجر غد.. والرؤية الأفقية شبه منعدمة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عدة تنبيهات، بينها واحد متقدم لحالة تقلبات مناخية تعمّ غالبية مناطق المملكة، وتتواصل حتى المساء وفجر غد.

ففي منطقة نجران، أصدرت تنبيهًا متقدمًا من استمرار نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار التي تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، بدأت الساعة السابعة صباحًا، وتتواصل حتى الحادية عشرة وتشمل شرورة والخرخير.

كما نبهت المنطقة الشرقية وجازان وعسير والباحة، من حالة هطول أمطار رعدية تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار؛ حيث تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحًا، وتتواصل حتى التاسعة صباحًا؛ فيما تنتهي الحالة في الشرقية فجر غد الثلاثاء.

كما نبّهت منطقة مكة المكرمة من تكوّن سحب رعدية ممطرة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تبدأ الساعة الواحدة ظهرًا، وتتواصل حتى السابعة مساء، وتشمل: (الطائف، والشفا، والهدا، وميسان، والأجزاء المجاورة).

وفي منطقة تبوك نبّهت من حالة تكوّن سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تبدأ الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة الثالثة فجر غد الثلاثاء، وتشمل: (تبوك، وتيماء، وضباء، والوجه، وأملج، والأجزاء المجاورة).

ونبهت المدينة المنورة من حالة نشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وتحد من مدى الرؤية الأفقية تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحًا، وتتواصل حتى السابعة مساء، وتشمل: (الحناكية، والمدينة، ومدائن صالح، ومهد الذهب، والعلا).

وفي منطقتيْ الجوف والحدود الشمالية، نبهت من تكوّن سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تبدأ في الجوف الساعة السادسة مساء، وتتواصل حتى الثانية فجر غد الثلاثاء.

فيما تبدأ الحالة في الحدود الشمالية الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم، وتتواصل حتى الواحدة من يوم غد الثلاثاء، وتشمل: (عرعر، وطريف، والعويقيلية، ورفحاء).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنبيهات "الأرصاد" تجتاح المناطق.. أمطار وغبار والعنوان تقلبات مناخية
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عدة تنبيهات، بينها واحد متقدم لحالة تقلبات مناخية تعمّ غالبية مناطق المملكة، وتتواصل حتى المساء وفجر غد.

ففي منطقة نجران، أصدرت تنبيهًا متقدمًا من استمرار نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار التي تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، بدأت الساعة السابعة صباحًا، وتتواصل حتى الحادية عشرة وتشمل شرورة والخرخير.

كما نبهت المنطقة الشرقية وجازان وعسير والباحة، من حالة هطول أمطار رعدية تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار؛ حيث تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحًا، وتتواصل حتى التاسعة صباحًا؛ فيما تنتهي الحالة في الشرقية فجر غد الثلاثاء.

كما نبّهت منطقة مكة المكرمة من تكوّن سحب رعدية ممطرة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تبدأ الساعة الواحدة ظهرًا، وتتواصل حتى السابعة مساء، وتشمل: (الطائف، والشفا، والهدا، وميسان، والأجزاء المجاورة).

وفي منطقة تبوك نبّهت من حالة تكوّن سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تبدأ الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة الثالثة فجر غد الثلاثاء، وتشمل: (تبوك، وتيماء، وضباء، والوجه، وأملج، والأجزاء المجاورة).

ونبهت المدينة المنورة من حالة نشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وتحد من مدى الرؤية الأفقية تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحًا، وتتواصل حتى السابعة مساء، وتشمل: (الحناكية، والمدينة، ومدائن صالح، ومهد الذهب، والعلا).

وفي منطقتيْ الجوف والحدود الشمالية، نبهت من تكوّن سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تبدأ في الجوف الساعة السادسة مساء، وتتواصل حتى الثانية فجر غد الثلاثاء.

فيما تبدأ الحالة في الحدود الشمالية الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم، وتتواصل حتى الواحدة من يوم غد الثلاثاء، وتشمل: (عرعر، وطريف، والعويقيلية، ورفحاء).

08 إبريل 2019 - 3 شعبان 1440
09:07 AM

تنبيهات "الأرصاد" تجتاح المناطق.. أمطار وغبار والعنوان تقلبات مناخية

تتواصل حتى المساء ويستمر بعضها لفجر غد.. والرؤية الأفقية شبه منعدمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عدة تنبيهات، بينها واحد متقدم لحالة تقلبات مناخية تعمّ غالبية مناطق المملكة، وتتواصل حتى المساء وفجر غد.

ففي منطقة نجران، أصدرت تنبيهًا متقدمًا من استمرار نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار التي تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، بدأت الساعة السابعة صباحًا، وتتواصل حتى الحادية عشرة وتشمل شرورة والخرخير.

كما نبهت المنطقة الشرقية وجازان وعسير والباحة، من حالة هطول أمطار رعدية تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار؛ حيث تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحًا، وتتواصل حتى التاسعة صباحًا؛ فيما تنتهي الحالة في الشرقية فجر غد الثلاثاء.

كما نبّهت منطقة مكة المكرمة من تكوّن سحب رعدية ممطرة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تبدأ الساعة الواحدة ظهرًا، وتتواصل حتى السابعة مساء، وتشمل: (الطائف، والشفا، والهدا، وميسان، والأجزاء المجاورة).

وفي منطقة تبوك نبّهت من حالة تكوّن سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تبدأ الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة الثالثة فجر غد الثلاثاء، وتشمل: (تبوك، وتيماء، وضباء، والوجه، وأملج، والأجزاء المجاورة).

ونبهت المدينة المنورة من حالة نشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وتحد من مدى الرؤية الأفقية تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحًا، وتتواصل حتى السابعة مساء، وتشمل: (الحناكية، والمدينة، ومدائن صالح، ومهد الذهب، والعلا).

وفي منطقتيْ الجوف والحدود الشمالية، نبهت من تكوّن سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تبدأ في الجوف الساعة السادسة مساء، وتتواصل حتى الثانية فجر غد الثلاثاء.

فيما تبدأ الحالة في الحدود الشمالية الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم، وتتواصل حتى الواحدة من يوم غد الثلاثاء، وتشمل: (عرعر، وطريف، والعويقيلية، ورفحاء).

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