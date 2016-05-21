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عبر دراسة علمية.. العمري والمجيول: نسبة الكذب بقناة الجزيرة تتجاوز 85 ٪

النتيجة تؤكد أن مسؤوليها يبثون الكراهية و"يشيطنون" معظم القادة العرب

أكدت دراسة حديثة، حصلت "سبق" على نسخة منها، أن نسبة الأخبار المزيفة بقناة الجزيرة القطرية تتجاوز نسبة ٨٥ ٪ من إجمالي عناوين الأخبار اليومية والبرامج التلفزيونية الحوارية والوثائقية.

وكان الدكتور غازي العمري والدكتور سلطان المجيول قد وصلا إلى نتائج دراستهما البحثية التي أجرياها على مدار ستة أشهر، بعد أن اعتمدا فيها على المنهجَيْن الكمي والكيفي، وباستخدام تقنيات البيانات الضخمة التي رصدت عناوين نشرات الأخبار ومحتوى برامج القناة، وحللت فيها لغة الخطاب، وقامت بدراسة المضمون؛ لتؤكد النتيجة أن القائمين على القناة يبثون الكراهية والإحباط والتشويه، ويقومون بشيطنة معظم القادة والزعماء العرب، وأن ذلك كله يتم في إطار إخباري مزيف.

وقال "العمري" المتخصص في الإعلام السياسي ومؤلف كتاب الدعاية السياسية: لا يصح مهنيًّا وأكاديميًّا وصف قناة الجزيرة بأنها إخبارية، بل هي قناة دعائية مسيسة، تعمل لصالح أحزاب وجهات استخبارية إقليمية معادية للسعودية وللخليج والعرب عمومًا.

ومن جانبه، أكد الدكتور سلطان المجيول أن مثل هذه الدراسات التي نعتمد فيها على آليات رصينة في مجالَي البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لا تترك شاردة ولا واردة في المجال السيبراني. وفي النهاية فإن العلم يقول كلمته بلغة الأرقام. وهذه النتيجة لا تدع مجالاً للشك بأن قناة الجزيرة القطرية منبر للشر.

دراسة بحثية لقناة الجزيرة العمري والمجيول.pdf

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عبر دراسة علمية.. العمري والمجيول: نسبة الكذب بقناة الجزيرة تتجاوز 85 ٪
سبق

أكدت دراسة حديثة، حصلت "سبق" على نسخة منها، أن نسبة الأخبار المزيفة بقناة الجزيرة القطرية تتجاوز نسبة ٨٥ ٪ من إجمالي عناوين الأخبار اليومية والبرامج التلفزيونية الحوارية والوثائقية.

وكان الدكتور غازي العمري والدكتور سلطان المجيول قد وصلا إلى نتائج دراستهما البحثية التي أجرياها على مدار ستة أشهر، بعد أن اعتمدا فيها على المنهجَيْن الكمي والكيفي، وباستخدام تقنيات البيانات الضخمة التي رصدت عناوين نشرات الأخبار ومحتوى برامج القناة، وحللت فيها لغة الخطاب، وقامت بدراسة المضمون؛ لتؤكد النتيجة أن القائمين على القناة يبثون الكراهية والإحباط والتشويه، ويقومون بشيطنة معظم القادة والزعماء العرب، وأن ذلك كله يتم في إطار إخباري مزيف.

وقال "العمري" المتخصص في الإعلام السياسي ومؤلف كتاب الدعاية السياسية: لا يصح مهنيًّا وأكاديميًّا وصف قناة الجزيرة بأنها إخبارية، بل هي قناة دعائية مسيسة، تعمل لصالح أحزاب وجهات استخبارية إقليمية معادية للسعودية وللخليج والعرب عمومًا.

ومن جانبه، أكد الدكتور سلطان المجيول أن مثل هذه الدراسات التي نعتمد فيها على آليات رصينة في مجالَي البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لا تترك شاردة ولا واردة في المجال السيبراني. وفي النهاية فإن العلم يقول كلمته بلغة الأرقام. وهذه النتيجة لا تدع مجالاً للشك بأن قناة الجزيرة القطرية منبر للشر.

20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440
12:06 AM

عبر دراسة علمية.. العمري والمجيول: نسبة الكذب بقناة الجزيرة تتجاوز 85 ٪

النتيجة تؤكد أن مسؤوليها يبثون الكراهية و"يشيطنون" معظم القادة العرب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت دراسة حديثة، حصلت "سبق" على نسخة منها، أن نسبة الأخبار المزيفة بقناة الجزيرة القطرية تتجاوز نسبة ٨٥ ٪ من إجمالي عناوين الأخبار اليومية والبرامج التلفزيونية الحوارية والوثائقية.

وكان الدكتور غازي العمري والدكتور سلطان المجيول قد وصلا إلى نتائج دراستهما البحثية التي أجرياها على مدار ستة أشهر، بعد أن اعتمدا فيها على المنهجَيْن الكمي والكيفي، وباستخدام تقنيات البيانات الضخمة التي رصدت عناوين نشرات الأخبار ومحتوى برامج القناة، وحللت فيها لغة الخطاب، وقامت بدراسة المضمون؛ لتؤكد النتيجة أن القائمين على القناة يبثون الكراهية والإحباط والتشويه، ويقومون بشيطنة معظم القادة والزعماء العرب، وأن ذلك كله يتم في إطار إخباري مزيف.

وقال "العمري" المتخصص في الإعلام السياسي ومؤلف كتاب الدعاية السياسية: لا يصح مهنيًّا وأكاديميًّا وصف قناة الجزيرة بأنها إخبارية، بل هي قناة دعائية مسيسة، تعمل لصالح أحزاب وجهات استخبارية إقليمية معادية للسعودية وللخليج والعرب عمومًا.

ومن جانبه، أكد الدكتور سلطان المجيول أن مثل هذه الدراسات التي نعتمد فيها على آليات رصينة في مجالَي البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لا تترك شاردة ولا واردة في المجال السيبراني. وفي النهاية فإن العلم يقول كلمته بلغة الأرقام. وهذه النتيجة لا تدع مجالاً للشك بأن قناة الجزيرة القطرية منبر للشر.

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