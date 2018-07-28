"الوطني للأرصاد" ينبّه من أمطار غزيرة على نجران

قال: مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وأتربة مثارة

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، وتساقط البَرَد، وجريان السيول، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وثار، وحبونا.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.