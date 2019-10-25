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مصر تدعو الأطراف السودانية إلى ضبط النفس وتغليب مصلحة البلاد

أكدت أهمية تحقيق الاستقرار والأمن للشعب

دعت مصر، اليوم الاثنين، كل الأطراف السودانية إلى ضبط النفس في إطار المسؤولية؛ لتغليب المصلحة العليا للوطن والتوافق الوطني.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان عبر حسابها في "فيسبوك" أن مصر تتابع عن كثب التطورات الأخيرة في السودان، مؤكدةً أهمية تحقيق الاستقرار والأمن للشعب السوداني، والحفاظ على مقدراته والتعامل مع التحديات الراهنة بالشكل الذي يضمن سلامة هذا البلد.

وأضافت أن أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزء من أمن واستقرار مصر والمنطقة.

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مصر تدعو الأطراف السودانية إلى ضبط النفس وتغليب مصلحة البلاد
سبق

دعت مصر، اليوم الاثنين، كل الأطراف السودانية إلى ضبط النفس في إطار المسؤولية؛ لتغليب المصلحة العليا للوطن والتوافق الوطني.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان عبر حسابها في "فيسبوك" أن مصر تتابع عن كثب التطورات الأخيرة في السودان، مؤكدةً أهمية تحقيق الاستقرار والأمن للشعب السوداني، والحفاظ على مقدراته والتعامل مع التحديات الراهنة بالشكل الذي يضمن سلامة هذا البلد.

وأضافت أن أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزء من أمن واستقرار مصر والمنطقة.

25 أكتوبر 2021 - 19 ربيع الأول 1443
05:24 PM

مصر تدعو الأطراف السودانية إلى ضبط النفس وتغليب مصلحة البلاد

أكدت أهمية تحقيق الاستقرار والأمن للشعب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعت مصر، اليوم الاثنين، كل الأطراف السودانية إلى ضبط النفس في إطار المسؤولية؛ لتغليب المصلحة العليا للوطن والتوافق الوطني.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان عبر حسابها في "فيسبوك" أن مصر تتابع عن كثب التطورات الأخيرة في السودان، مؤكدةً أهمية تحقيق الاستقرار والأمن للشعب السوداني، والحفاظ على مقدراته والتعامل مع التحديات الراهنة بالشكل الذي يضمن سلامة هذا البلد.

وأضافت أن أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزء من أمن واستقرار مصر والمنطقة.

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