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غداً.. حرس حدود مكة المكرمة ينفذ تمريناً للبحث والإنقاذ بـ"رابغ"

بهدف تأكيد جاهزية الجهات المشاركة في مواجهة الكوارث البحرية

ينفذ حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة غداً الأربعاء تمريناً عملياً في مجال البحث والإنقاذ بمحافظة رابغ، وذلك للخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية بمياه المملكة العربية السعودية إنقاذ 43 برعاية مدير عام حرس الحدود المكلف رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمواجهة الكوارث البحرية بمياه المملكة اللواء محمد بن عبدالله الشهري، وحضور أعضاء الجهات الحكومية وغير الحكومية الـ(31) المشاركين في اللجنة الدائمة للخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية بمياه المملكة.

ويهدف التمرين إلى تأكيد جاهزية الجهات المشاركة في تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ والإخلاء وإطفاء الحرائق ومكافحة التلوث البحري، وتقديم العون للمتضررين، والارتقاء بمستوى الأداء المشترك للأجهزة الحكومية وغير الحكومية في مواجهة جميع أنواع الحوادث والكوارث المحتملة، وستتم إدارته وتنسيق مراحله كافة من قبل مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (JMRCC) التابع لحرس الحدود؛ لتحقيق الجهات المشاركة في الغايات والأهداف المرجوة منه.

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غداً.. حرس حدود مكة المكرمة ينفذ تمريناً للبحث والإنقاذ بـ"رابغ"
سبق

ينفذ حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة غداً الأربعاء تمريناً عملياً في مجال البحث والإنقاذ بمحافظة رابغ، وذلك للخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية بمياه المملكة العربية السعودية إنقاذ 43 برعاية مدير عام حرس الحدود المكلف رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمواجهة الكوارث البحرية بمياه المملكة اللواء محمد بن عبدالله الشهري، وحضور أعضاء الجهات الحكومية وغير الحكومية الـ(31) المشاركين في اللجنة الدائمة للخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية بمياه المملكة.

ويهدف التمرين إلى تأكيد جاهزية الجهات المشاركة في تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ والإخلاء وإطفاء الحرائق ومكافحة التلوث البحري، وتقديم العون للمتضررين، والارتقاء بمستوى الأداء المشترك للأجهزة الحكومية وغير الحكومية في مواجهة جميع أنواع الحوادث والكوارث المحتملة، وستتم إدارته وتنسيق مراحله كافة من قبل مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (JMRCC) التابع لحرس الحدود؛ لتحقيق الجهات المشاركة في الغايات والأهداف المرجوة منه.

21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443
10:00 PM

غداً.. حرس حدود مكة المكرمة ينفذ تمريناً للبحث والإنقاذ بـ"رابغ"

بهدف تأكيد جاهزية الجهات المشاركة في مواجهة الكوارث البحرية

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عبدالله الراجحي - جدة
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ينفذ حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة غداً الأربعاء تمريناً عملياً في مجال البحث والإنقاذ بمحافظة رابغ، وذلك للخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية بمياه المملكة العربية السعودية إنقاذ 43 برعاية مدير عام حرس الحدود المكلف رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمواجهة الكوارث البحرية بمياه المملكة اللواء محمد بن عبدالله الشهري، وحضور أعضاء الجهات الحكومية وغير الحكومية الـ(31) المشاركين في اللجنة الدائمة للخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية بمياه المملكة.

ويهدف التمرين إلى تأكيد جاهزية الجهات المشاركة في تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ والإخلاء وإطفاء الحرائق ومكافحة التلوث البحري، وتقديم العون للمتضررين، والارتقاء بمستوى الأداء المشترك للأجهزة الحكومية وغير الحكومية في مواجهة جميع أنواع الحوادث والكوارث المحتملة، وستتم إدارته وتنسيق مراحله كافة من قبل مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (JMRCC) التابع لحرس الحدود؛ لتحقيق الجهات المشاركة في الغايات والأهداف المرجوة منه.

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