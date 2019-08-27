مشهد لن تنساه.. شاهد أغرب ما فعلته الأبقار وهي تعبر الطريق

جدل بين رواد مواقع التواصل لتفسير ما حدث

يكشف شريط فيديو، عن مشهد لا يُنسى، حدث على أحد الطرق بالريف الإنجليزي؛ وذلك أثناء عبور قطيع من البقر للطريق، وتحديدًا أثناء مرورهم فوق خط باللون الأبيض.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: في دهشة وذهول، تبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا المشهد الغريب الذي حدث على الطريق الريفي بمكان ما في بريطانيا، والذي يكشف كيف يتبع قطيع الأبقار قائده.

وحسب الفيديو الذي بثته الصحيفة على موقعها، يتوجه قطيع من الأبقار نحو الطريق الأسفلتي، عند منتصف الطريق تمامًا يوجد خط باللون الأبيض ليقسم الطريق إلى حارتين، وعندما يصل قائد القطيع إلى الخط الأبيض، يقفز فوقه كأنه حاجز، ومع قليل من التردد، يقرر بقية القطيع أن هذه هي بالتأكيد الطريقة الوحيدة لعبور علامة الطريق، فيقرر الجميع أن يتبع المثال الأول من القائد؛ حتى يصبح المشهد وكأننا أمام فريق من راقصي البالية؛ بينما نسمع أصوات ضحكات.

وتضيف الصحيفة: في محاولة تفسير ما قام به قطيع البقر، طرح رواد موقع " تويتر" العديد من النظريات؛ حيث تَوقع أحد المستخدمين أن الخط يمكن أن يذكرهم بسياج كهربائي يُستخدم لإبعادهم عن المناطق التي لا ينبغي أن يكونوا فيها.

وحسب "الديلي ميل"، تختلف عيون الأبقار كثيرًا عن عيون البشر؛ حيث إن مجال الرؤية لعين البقرة أوسع منه عند البشر؛ لكن عين الإنسان تدرك العمق، وهو ما يُعرف بثلاثية الأبعاد ورباعية الأبعاد، أما الأبقار فلا تدرك العمق، ولهذا من المرجح أن يرى القطيع الخط ذا اللون الأبيض باعتباره عقبة أكبر بكثير مما هو عليه، حتى يتحول إلى حاجز يشعرون بالحاجة للقفز عليه لمجرد الأمان.

وتضيف الصحيفة: يستفيد الفلاحون من هذه الخاصية في الرؤية لدى الأبقار، فيضع الفلاحون خطوطًا وعلامات بيضاء براقة تمنع الأبقار من دخول الحقول.