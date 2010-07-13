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بالفيديو.. كيف انتقم الأبناء من قاتل أمهم داخل المحكمة

في ولاية أوهايو الأمريكية وينتظرهم سجن لمدة 30 يومًا

لم يستطع ثلاثة إخوة أميركيين أن يتمالكوا أنفسهم، حين كانوا يحضرون، مؤخرًا، جلسة في محكمة بولاية أوهايو، للمتهم الذي تورط في قتل والدتهم بالرصاص، فهجموا عليه وانهالوا عليه ضربًا.

وحسب صحيفة "الصن" البريطانية، فإن شابين أميركيين وشقيقتهما، كانوا يحضرون جلسة النطق بالحكم داخل قاعة في ولاية أوهايو، بعدما اعترف المتهم بمسؤوليته عن جريمة القتل العمْد التي وقعت عام 2017، واعترف بأنه صدم سيارة أمهم عمدًا، ثم أطلق عليها الرصاص أثناء خروجها مصابة من السيارة.

وفي المحكمة دخل الإخوة حالة من الهياج والصراخ، وهم يضربون المتهم بعدما أوقعوه أرضًا، فيما كانت عناصر الشرطة تحاول إنهاء الفوضى.

وبحسب المصدر فإن المحكمة أصدرت قرارًا بتوقيف الإخوة، عقب تسببهم بإرباك الجلسة وهجومهم على المتهم الذي يبلغ 62 سنة من العمر.

وكان ابن الضحية يصيح وهو يتحدَّى الشرطي: "إنه قتل أمي، نعم قتل أمي التي كانت تعتني بي كما لا يفعل أحد".

ومن المرتقب أن يقضي الأخوان ثلاثين يومًا داخل السجن بسبب ما قاما به، أما حكم المتهم فلم يصدر بعد، ومن المرجح أن يتراوح بين 23 سنة والحبس المؤبد.

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بالفيديو.. كيف انتقم الأبناء من قاتل أمهم داخل المحكمة
سبق

لم يستطع ثلاثة إخوة أميركيين أن يتمالكوا أنفسهم، حين كانوا يحضرون، مؤخرًا، جلسة في محكمة بولاية أوهايو، للمتهم الذي تورط في قتل والدتهم بالرصاص، فهجموا عليه وانهالوا عليه ضربًا.

وحسب صحيفة "الصن" البريطانية، فإن شابين أميركيين وشقيقتهما، كانوا يحضرون جلسة النطق بالحكم داخل قاعة في ولاية أوهايو، بعدما اعترف المتهم بمسؤوليته عن جريمة القتل العمْد التي وقعت عام 2017، واعترف بأنه صدم سيارة أمهم عمدًا، ثم أطلق عليها الرصاص أثناء خروجها مصابة من السيارة.

وفي المحكمة دخل الإخوة حالة من الهياج والصراخ، وهم يضربون المتهم بعدما أوقعوه أرضًا، فيما كانت عناصر الشرطة تحاول إنهاء الفوضى.

وبحسب المصدر فإن المحكمة أصدرت قرارًا بتوقيف الإخوة، عقب تسببهم بإرباك الجلسة وهجومهم على المتهم الذي يبلغ 62 سنة من العمر.

وكان ابن الضحية يصيح وهو يتحدَّى الشرطي: "إنه قتل أمي، نعم قتل أمي التي كانت تعتني بي كما لا يفعل أحد".

ومن المرتقب أن يقضي الأخوان ثلاثين يومًا داخل السجن بسبب ما قاما به، أما حكم المتهم فلم يصدر بعد، ومن المرجح أن يتراوح بين 23 سنة والحبس المؤبد.

13 يوليو 2019 - 10 ذو القعدة 1440
11:49 AM

بالفيديو.. كيف انتقم الأبناء من قاتل أمهم داخل المحكمة

في ولاية أوهايو الأمريكية وينتظرهم سجن لمدة 30 يومًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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لم يستطع ثلاثة إخوة أميركيين أن يتمالكوا أنفسهم، حين كانوا يحضرون، مؤخرًا، جلسة في محكمة بولاية أوهايو، للمتهم الذي تورط في قتل والدتهم بالرصاص، فهجموا عليه وانهالوا عليه ضربًا.

وحسب صحيفة "الصن" البريطانية، فإن شابين أميركيين وشقيقتهما، كانوا يحضرون جلسة النطق بالحكم داخل قاعة في ولاية أوهايو، بعدما اعترف المتهم بمسؤوليته عن جريمة القتل العمْد التي وقعت عام 2017، واعترف بأنه صدم سيارة أمهم عمدًا، ثم أطلق عليها الرصاص أثناء خروجها مصابة من السيارة.

وفي المحكمة دخل الإخوة حالة من الهياج والصراخ، وهم يضربون المتهم بعدما أوقعوه أرضًا، فيما كانت عناصر الشرطة تحاول إنهاء الفوضى.

وبحسب المصدر فإن المحكمة أصدرت قرارًا بتوقيف الإخوة، عقب تسببهم بإرباك الجلسة وهجومهم على المتهم الذي يبلغ 62 سنة من العمر.

وكان ابن الضحية يصيح وهو يتحدَّى الشرطي: "إنه قتل أمي، نعم قتل أمي التي كانت تعتني بي كما لا يفعل أحد".

ومن المرتقب أن يقضي الأخوان ثلاثين يومًا داخل السجن بسبب ما قاما به، أما حكم المتهم فلم يصدر بعد، ومن المرجح أن يتراوح بين 23 سنة والحبس المؤبد.

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