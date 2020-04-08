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"التجارة" تمدِّد شهرَيْن إضافيَّيْن لعقد جمعيات الشركات ذات المسؤولية المحدودة

حثت الشركات على عقد الجمعيات العمومية عن بُعد

حثت وزارة التجارة الشركات المساهمة غير المدرجة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، على عقد جمعياتها العامة عن بُعد عبر وسائل التقنية الحديثة.

وأعلنت تمديد مهلة عقد الجمعيات العامة للشركات ذات المسؤولية المحدودة شهرَيْن إضافيَّيْن لهذا العام؛ لتكون المهلة ستة أشهر من نهاية السنة المالية بدلاً من أربعة أشهر.

يأتي ذلك امتدادًا للجهود التي تبذلها الوزارة والجهات الحكومية كافة في تيسير أعمال القطاع الخاص، واتخاذ التدابير الوقائية كافة لمنع انتشار فيروس كورونا covid 19.


وأوضحت الوزارة أن استخدام الوسائل التقنية الحديثة لانعقاد الجمعيات العمومية سيساعد في تمكين المساهمين أو الشركاء من المشاركة في مداولات الجمعيات، والتصويت على قراراتها.

وتهدف "التجارة" من ذلك إلى تمكين المساهمين والشركاء من الاطلاع على نتائج أعمال شركاتهم وتقاريرها السنوية، والمشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات، بما يسهم في تنمية تلك الكيانات الاقتصادية واستدامتها.

وزارة التجارة الشركات ذات المسؤولية المحدودة الجمعيات العامة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التجارة" تمدِّد شهرَيْن إضافيَّيْن لعقد جمعيات الشركات ذات المسؤولية المحدودة
سبق

حثت وزارة التجارة الشركات المساهمة غير المدرجة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، على عقد جمعياتها العامة عن بُعد عبر وسائل التقنية الحديثة.

وأعلنت تمديد مهلة عقد الجمعيات العامة للشركات ذات المسؤولية المحدودة شهرَيْن إضافيَّيْن لهذا العام؛ لتكون المهلة ستة أشهر من نهاية السنة المالية بدلاً من أربعة أشهر.

يأتي ذلك امتدادًا للجهود التي تبذلها الوزارة والجهات الحكومية كافة في تيسير أعمال القطاع الخاص، واتخاذ التدابير الوقائية كافة لمنع انتشار فيروس كورونا covid 19.


وأوضحت الوزارة أن استخدام الوسائل التقنية الحديثة لانعقاد الجمعيات العمومية سيساعد في تمكين المساهمين أو الشركاء من المشاركة في مداولات الجمعيات، والتصويت على قراراتها.

وتهدف "التجارة" من ذلك إلى تمكين المساهمين والشركاء من الاطلاع على نتائج أعمال شركاتهم وتقاريرها السنوية، والمشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات، بما يسهم في تنمية تلك الكيانات الاقتصادية واستدامتها.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
11:36 PM
اخر تعديل
09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
12:51 AM

"التجارة" تمدِّد شهرَيْن إضافيَّيْن لعقد جمعيات الشركات ذات المسؤولية المحدودة

حثت الشركات على عقد الجمعيات العمومية عن بُعد

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
1,213

حثت وزارة التجارة الشركات المساهمة غير المدرجة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، على عقد جمعياتها العامة عن بُعد عبر وسائل التقنية الحديثة.

وأعلنت تمديد مهلة عقد الجمعيات العامة للشركات ذات المسؤولية المحدودة شهرَيْن إضافيَّيْن لهذا العام؛ لتكون المهلة ستة أشهر من نهاية السنة المالية بدلاً من أربعة أشهر.

يأتي ذلك امتدادًا للجهود التي تبذلها الوزارة والجهات الحكومية كافة في تيسير أعمال القطاع الخاص، واتخاذ التدابير الوقائية كافة لمنع انتشار فيروس كورونا covid 19.


وأوضحت الوزارة أن استخدام الوسائل التقنية الحديثة لانعقاد الجمعيات العمومية سيساعد في تمكين المساهمين أو الشركاء من المشاركة في مداولات الجمعيات، والتصويت على قراراتها.

وتهدف "التجارة" من ذلك إلى تمكين المساهمين والشركاء من الاطلاع على نتائج أعمال شركاتهم وتقاريرها السنوية، والمشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات، بما يسهم في تنمية تلك الكيانات الاقتصادية واستدامتها.

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