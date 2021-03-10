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"الصحة": تسجيل 386 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 245 خلال الـ24 ساعة الماضية

6 مستشفيات بمكة تدخل على خط توفير لقاح كورونا

للفئات عالية الخطورة من الممارسين الصحيين وكبار السن

دشّنت ست مستشفيات بالعاصمة المقدسة مراكز لتوفير لقاح كورونا، تستهدف من خلالها الفئات عالية الخطورة من كبار السن والممارسين الصحيين، وهي؛ مستشفى النور التخصصي ومستشفى الملك عبدالعزيز والملك فيصل، ومستشفى حراء العام ومستشفى الولادة والأطفال ومدينة الملك عبدالله الطبية.

وبحسب المعلومات؛ فإن مراكز اللقاحات التي تم تدشينها في تلك المستشفيات بالإضافة إلى مدينة الملك عبدالله الطبية، تستهدف الفئات عالية الخطورة وهم الممارسين الصحيين وكبار السن، كما يتم تطعيم مرضى السكري عند زيارتهم المستشفيات ومرضى العيادات الخارجية والرعاية المنزلية في المنازل ومرضى الغسيل الكلوي وذويهم.

وبهذا يصبح عدد مراكز لقاحات كورونا بالعاصمة المقدسة 16 مركزاً، وتوجد في مستشفى النور التخصصي، ومستشفى الملك عبدالعزيز، ومستشفى الملك فيصل، ومستشفى حراء العام، ومستشفى الولادة والأطفال، ومدينة الملك عبدالله الطبية، وجامعة أم القرى، ومحطة مكة داخل السيارات، بالإضافة إلى 8 مراكز صحية هي: "العوالي، والشرائع 2، والمعابدة، والتخصصي، والهنداوية، وملقية، والبحيرات، والشرائع العليا".

العاصمة المقدسة لقاح كورونا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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6 مستشفيات بمكة تدخل على خط توفير لقاح كورونا
سبق

دشّنت ست مستشفيات بالعاصمة المقدسة مراكز لتوفير لقاح كورونا، تستهدف من خلالها الفئات عالية الخطورة من كبار السن والممارسين الصحيين، وهي؛ مستشفى النور التخصصي ومستشفى الملك عبدالعزيز والملك فيصل، ومستشفى حراء العام ومستشفى الولادة والأطفال ومدينة الملك عبدالله الطبية.

وبحسب المعلومات؛ فإن مراكز اللقاحات التي تم تدشينها في تلك المستشفيات بالإضافة إلى مدينة الملك عبدالله الطبية، تستهدف الفئات عالية الخطورة وهم الممارسين الصحيين وكبار السن، كما يتم تطعيم مرضى السكري عند زيارتهم المستشفيات ومرضى العيادات الخارجية والرعاية المنزلية في المنازل ومرضى الغسيل الكلوي وذويهم.

وبهذا يصبح عدد مراكز لقاحات كورونا بالعاصمة المقدسة 16 مركزاً، وتوجد في مستشفى النور التخصصي، ومستشفى الملك عبدالعزيز، ومستشفى الملك فيصل، ومستشفى حراء العام، ومستشفى الولادة والأطفال، ومدينة الملك عبدالله الطبية، وجامعة أم القرى، ومحطة مكة داخل السيارات، بالإضافة إلى 8 مراكز صحية هي: "العوالي، والشرائع 2، والمعابدة، والتخصصي، والهنداوية، وملقية، والبحيرات، والشرائع العليا".

10 مارس 2021 - 26 رجب 1442
03:32 PM

6 مستشفيات بمكة تدخل على خط توفير لقاح كورونا

للفئات عالية الخطورة من الممارسين الصحيين وكبار السن

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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دشّنت ست مستشفيات بالعاصمة المقدسة مراكز لتوفير لقاح كورونا، تستهدف من خلالها الفئات عالية الخطورة من كبار السن والممارسين الصحيين، وهي؛ مستشفى النور التخصصي ومستشفى الملك عبدالعزيز والملك فيصل، ومستشفى حراء العام ومستشفى الولادة والأطفال ومدينة الملك عبدالله الطبية.

وبحسب المعلومات؛ فإن مراكز اللقاحات التي تم تدشينها في تلك المستشفيات بالإضافة إلى مدينة الملك عبدالله الطبية، تستهدف الفئات عالية الخطورة وهم الممارسين الصحيين وكبار السن، كما يتم تطعيم مرضى السكري عند زيارتهم المستشفيات ومرضى العيادات الخارجية والرعاية المنزلية في المنازل ومرضى الغسيل الكلوي وذويهم.

وبهذا يصبح عدد مراكز لقاحات كورونا بالعاصمة المقدسة 16 مركزاً، وتوجد في مستشفى النور التخصصي، ومستشفى الملك عبدالعزيز، ومستشفى الملك فيصل، ومستشفى حراء العام، ومستشفى الولادة والأطفال، ومدينة الملك عبدالله الطبية، وجامعة أم القرى، ومحطة مكة داخل السيارات، بالإضافة إلى 8 مراكز صحية هي: "العوالي، والشرائع 2، والمعابدة، والتخصصي، والهنداوية، وملقية، والبحيرات، والشرائع العليا".

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