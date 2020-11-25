ترقية العميد "الفايز" إلى رتبة "لواء "

صدر الأمر السامي الكريم بالموافقة على ترقية العميد منصور بن ناصر الفايز، نائب قائد القوات الخاصة للأمن والحماية، لرتبة "لواء".
وأكد "الفايز" أن هذه الترقية تعتبر حافزًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينه ومليكه ووطنه .
صدر الأمر السامي الكريم بالموافقة على ترقية العميد منصور بن ناصر الفايز، نائب قائد القوات الخاصة للأمن والحماية، لرتبة "لواء".
وأكد "الفايز" أن هذه الترقية تعتبر حافزًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينه ومليكه ووطنه .
صدر الأمر السامي الكريم بالموافقة على ترقية العميد منصور بن ناصر الفايز، نائب قائد القوات الخاصة للأمن والحماية، لرتبة "لواء".
وأكد "الفايز" أن هذه الترقية تعتبر حافزًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينه ومليكه ووطنه .
صدر الأمر السامي الكريم بالموافقة على ترقية العميد منصور بن ناصر الفايز، نائب قائد القوات الخاصة للأمن والحماية، لرتبة "لواء".
وأكد "الفايز" أن هذه الترقية تعتبر حافزًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينه ومليكه ووطنه .