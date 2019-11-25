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15 ألف رأس غنم .. انقلاب سفينة متجهة من رومانيا للسعودية وإنقاذ طاقهما

تحقيق لكشف المُلابسات ومحاولات مستمرة لإنقاذ الماشية رغم صعوبة المهمة

انقلبت سفينة شحن متجهة إلى السعودية على متنها 15 ألف رأس من الأغنام عقب وقت قصير من مغادرتها ميناء ميديا الروماني.

وذكرت مايا ستويكا؛ المتحدثة باسم فريق الإنقاذ، أن السفينة انقلبت، أمس الأحد، في البحر الاسود قُبالة ساحل رومانيا ولم تُعرف الأسباب بعد؛ حيث تمّ فتح تحقيق في ذلك.

وأشارت إلى أنه تمّ إنقاذ طاقم السفينة المكوّن من 20 سورياً ولبناني واحد، فيما تستمر محاولات إنقاذ الماشية رغم صعوبة المهمة -على حد وصفها-.

وأضافت: "السفينة ذاتها واجهت مشكلات في المحرك في ديسمبر الماضي، في حين لا تزال أسباب هذه الحادثة غير معروفة، وسيتم الإعلان عنها فور انتهاء التحقيقات".

انقلاب سفينة رومانيا السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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15 ألف رأس غنم .. انقلاب سفينة متجهة من رومانيا للسعودية وإنقاذ طاقهما
سبق

انقلبت سفينة شحن متجهة إلى السعودية على متنها 15 ألف رأس من الأغنام عقب وقت قصير من مغادرتها ميناء ميديا الروماني.

وذكرت مايا ستويكا؛ المتحدثة باسم فريق الإنقاذ، أن السفينة انقلبت، أمس الأحد، في البحر الاسود قُبالة ساحل رومانيا ولم تُعرف الأسباب بعد؛ حيث تمّ فتح تحقيق في ذلك.

وأشارت إلى أنه تمّ إنقاذ طاقم السفينة المكوّن من 20 سورياً ولبناني واحد، فيما تستمر محاولات إنقاذ الماشية رغم صعوبة المهمة -على حد وصفها-.

وأضافت: "السفينة ذاتها واجهت مشكلات في المحرك في ديسمبر الماضي، في حين لا تزال أسباب هذه الحادثة غير معروفة، وسيتم الإعلان عنها فور انتهاء التحقيقات".

25 نوفمبر 2019 - 28 ربيع الأول 1441
11:56 AM

15 ألف رأس غنم .. انقلاب سفينة متجهة من رومانيا للسعودية وإنقاذ طاقهما

تحقيق لكشف المُلابسات ومحاولات مستمرة لإنقاذ الماشية رغم صعوبة المهمة

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خالد علي - الرياض
20
114,761

انقلبت سفينة شحن متجهة إلى السعودية على متنها 15 ألف رأس من الأغنام عقب وقت قصير من مغادرتها ميناء ميديا الروماني.

وذكرت مايا ستويكا؛ المتحدثة باسم فريق الإنقاذ، أن السفينة انقلبت، أمس الأحد، في البحر الاسود قُبالة ساحل رومانيا ولم تُعرف الأسباب بعد؛ حيث تمّ فتح تحقيق في ذلك.

وأشارت إلى أنه تمّ إنقاذ طاقم السفينة المكوّن من 20 سورياً ولبناني واحد، فيما تستمر محاولات إنقاذ الماشية رغم صعوبة المهمة -على حد وصفها-.

وأضافت: "السفينة ذاتها واجهت مشكلات في المحرك في ديسمبر الماضي، في حين لا تزال أسباب هذه الحادثة غير معروفة، وسيتم الإعلان عنها فور انتهاء التحقيقات".

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