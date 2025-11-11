النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 394 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 421 خلال الـ24 ساعة الماضية

مدير "تعليم مكة" يتابع سير العملية التعليمية ويشيد بجهود المدارس والمعلمين

ثمّن المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، ما يقوم به قادة ومعلمي مدارس "تعليم مكة" وما يبذلونه من جهود عظيمة في سبيل تذليل الصعوبات وتسهيل المهام، وتفعيل عمل لجان الدعم التقني والإرشادي والتعليمي لحل المشكلات التقنية التي قد تواجه الطلاب والمعلمين، ومعالجة الفاقد التعليمي، ومواصلة سير العملية التعليمة في المنصات التعليمية.

وأشاد الدكتور "الزائدي" بالجهود المبذولة من قبل المدارس في تذليل الصعوبات والحرص على استمرارية العملية التعليمية وتحقيق الأهداف المرجوة.

وحث المدير العام على بذل الجهد ومضاعفة العمل والحرص على تلافي ما قد يطرأ من إشكاليات تواجه المعلم أو الطالب والسعي لحلها؛ لمواصلة العملية التعليمية بكل يسر وسهولة.

جاء ذلك خلال زيارته لعدد من مدارس مكتب التعليم بغرب مكة "ثانوية عبدالله الخليفي، وابن الأثير الثانوية، ومتوسطة ذي البجادين".

وتابع "الزائدي": جداول الحصص وتفعيلها في منصة مدرستي وبرنامج تميز والأعمال الإدارية، كما اطلع على أداء المعلمين في المنصات التعليمية للدروس والتفاعل مع أبنائهم الطلاب، والتقى بعدد من الطلاب، حيث استمع منهم عن كيفية تواصلهم مع المنصات التعليمية والاستفادة منها، والصعوبات التي قد تواجههم والعمل على حلها.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مدير "تعليم مكة" يتابع سير العملية التعليمية ويشيد بجهود المدارس والمعلمين
سبق

ثمّن المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، ما يقوم به قادة ومعلمي مدارس "تعليم مكة" وما يبذلونه من جهود عظيمة في سبيل تذليل الصعوبات وتسهيل المهام، وتفعيل عمل لجان الدعم التقني والإرشادي والتعليمي لحل المشكلات التقنية التي قد تواجه الطلاب والمعلمين، ومعالجة الفاقد التعليمي، ومواصلة سير العملية التعليمة في المنصات التعليمية.

وأشاد الدكتور "الزائدي" بالجهود المبذولة من قبل المدارس في تذليل الصعوبات والحرص على استمرارية العملية التعليمية وتحقيق الأهداف المرجوة.

وحث المدير العام على بذل الجهد ومضاعفة العمل والحرص على تلافي ما قد يطرأ من إشكاليات تواجه المعلم أو الطالب والسعي لحلها؛ لمواصلة العملية التعليمية بكل يسر وسهولة.

جاء ذلك خلال زيارته لعدد من مدارس مكتب التعليم بغرب مكة "ثانوية عبدالله الخليفي، وابن الأثير الثانوية، ومتوسطة ذي البجادين".

وتابع "الزائدي": جداول الحصص وتفعيلها في منصة مدرستي وبرنامج تميز والأعمال الإدارية، كما اطلع على أداء المعلمين في المنصات التعليمية للدروس والتفاعل مع أبنائهم الطلاب، والتقى بعدد من الطلاب، حيث استمع منهم عن كيفية تواصلهم مع المنصات التعليمية والاستفادة منها، والصعوبات التي قد تواجههم والعمل على حلها.

11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442
03:17 PM

مدير "تعليم مكة" يتابع سير العملية التعليمية ويشيد بجهود المدارس والمعلمين

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
33

ثمّن المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، ما يقوم به قادة ومعلمي مدارس "تعليم مكة" وما يبذلونه من جهود عظيمة في سبيل تذليل الصعوبات وتسهيل المهام، وتفعيل عمل لجان الدعم التقني والإرشادي والتعليمي لحل المشكلات التقنية التي قد تواجه الطلاب والمعلمين، ومعالجة الفاقد التعليمي، ومواصلة سير العملية التعليمة في المنصات التعليمية.

وأشاد الدكتور "الزائدي" بالجهود المبذولة من قبل المدارس في تذليل الصعوبات والحرص على استمرارية العملية التعليمية وتحقيق الأهداف المرجوة.

وحث المدير العام على بذل الجهد ومضاعفة العمل والحرص على تلافي ما قد يطرأ من إشكاليات تواجه المعلم أو الطالب والسعي لحلها؛ لمواصلة العملية التعليمية بكل يسر وسهولة.

جاء ذلك خلال زيارته لعدد من مدارس مكتب التعليم بغرب مكة "ثانوية عبدالله الخليفي، وابن الأثير الثانوية، ومتوسطة ذي البجادين".

وتابع "الزائدي": جداول الحصص وتفعيلها في منصة مدرستي وبرنامج تميز والأعمال الإدارية، كما اطلع على أداء المعلمين في المنصات التعليمية للدروس والتفاعل مع أبنائهم الطلاب، والتقى بعدد من الطلاب، حيث استمع منهم عن كيفية تواصلهم مع المنصات التعليمية والاستفادة منها، والصعوبات التي قد تواجههم والعمل على حلها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,725
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,993
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,202
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,201

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

"سموم" مراكز الأبحاث..!

"سموم" مراكز الأبحاث..!

عبدالسلام المشيطي
"سـاهر" منفعة عامة..!!

"سـاهر" منفعة عامة..!!

محمد الصيعري
سلوكك مرآة تفكيرك

سلوكك مرآة تفكيرك

مها الجبر
نادي النصر.. مع السلامة!

نادي النصر.. مع السلامة!

ماجد البريكان
مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

غسان محمد عسيلان
قراءة في محاضرات المساجد

قراءة في محاضرات المساجد

عبدالرحمن المرشد
حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

بندر الشهري
إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

علي آل شرمة
أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

محمد الرطيان
قطر ولعنة الازدواجية..!

قطر ولعنة الازدواجية..!

ابتسام منصور القحطاني
احذروا.. إنهم يكذبون

احذروا.. إنهم يكذبون

أفنان آل زايد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة