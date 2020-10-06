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أمين الشرقية يترأس الاجتماع التحضيري لموسم الأمطار

أكد التنسيق مع الجهات المعنية لسرعة التفاعل والتعامل

ترأس أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة، الاجتماع التحضيري لموسم الأمطار العام 1442هـ.

جاء ذلك، بحضور مدير الدفاع المدني بالمنطقة، ومدير الدوريات الأمنية، وإدارة مرور الشرقية، ومدير فرع وزارة النقل، والقطاع الشرقي لشركة المياه الوطنية، وعدد من قيادات الأمانة.

وأكد "الجبير"، خلال الاجتماع حرص ومتابعة أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، الاستعداد المبكر لموسم الأمطار والتنسيق بين الجهات الخدمية المعنية لتطبيق خطة الأمطار وسرعة التفاعل والتعامل والاستجابة مع الظروف المصاحبة كافة.

كما أكد سعي الأمانة للارتقاء بخدماتها وعملها مع الجهات المعنية كافة، للتعامل مع خطط موسم الأمطار والتنسيق المشترك والدائم في هذا الشأن.

وشدد المهندس فهد الجبير، خلال الاجتماع على ضرورة التعاون بين جميع الجهات المعنية وبذل أقصى الجهود وتسخير الإمكانيات كافة من أجل إنجاح خطة تصريف مياه الأمطار لهذا العام، مؤكدا ضرورة الوقوف الميداني لتنفيذ خطة التعامل مع موسم الأمطار والرفع أولاً بأول بتقارير عن تنفيذ الخطة.

بدوره، استعرض وكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع المهندس مازن بخرجي، معالم خطة الأمانة لموسم الأمطار في مراحلها الثلاث المتمثلة في الاستعداد، والاستجابة، والتعافي.

ونوه بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة وجاهزية شبكات ومحطات تصريف مياه الأمطار وجاهزية محطات الأنفاق، مبينا أن الأمانة عالجت 80 موقعا من المواقع الحرجة لتجمعات مياه الأمطار، خلال الموسم الماضي.

وأعلن أنه سيتم تفعيل محطة الشاطئ، ومحطة الضباب، ورفع كفاءة محطة بن خلدون بالدمام، لتصريف مياه الأمطار، خلال موسم الأمطار لهذا العام.

كما استعرض المجتمعون استعدادات القطاعات الحكومية، كل فيما يخصه للتعامل مع موسم الأمطار، ورفع الاستعداد والجاهزية لأي طارئ، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، مؤكدين تسخير جميع الإمكانيات والاستعدادات لهذا الموسم، والتنسيق المباشر على تفعيل غرفة العمليات بمقرها في وكالة التعمير والمشاريع بالأمانة، التي تضم عدداً من مندوبي الجهات ذات العلاقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمين الشرقية يترأس الاجتماع التحضيري لموسم الأمطار
سبق

ترأس أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة، الاجتماع التحضيري لموسم الأمطار العام 1442هـ.

جاء ذلك، بحضور مدير الدفاع المدني بالمنطقة، ومدير الدوريات الأمنية، وإدارة مرور الشرقية، ومدير فرع وزارة النقل، والقطاع الشرقي لشركة المياه الوطنية، وعدد من قيادات الأمانة.

وأكد "الجبير"، خلال الاجتماع حرص ومتابعة أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، الاستعداد المبكر لموسم الأمطار والتنسيق بين الجهات الخدمية المعنية لتطبيق خطة الأمطار وسرعة التفاعل والتعامل والاستجابة مع الظروف المصاحبة كافة.

كما أكد سعي الأمانة للارتقاء بخدماتها وعملها مع الجهات المعنية كافة، للتعامل مع خطط موسم الأمطار والتنسيق المشترك والدائم في هذا الشأن.

وشدد المهندس فهد الجبير، خلال الاجتماع على ضرورة التعاون بين جميع الجهات المعنية وبذل أقصى الجهود وتسخير الإمكانيات كافة من أجل إنجاح خطة تصريف مياه الأمطار لهذا العام، مؤكدا ضرورة الوقوف الميداني لتنفيذ خطة التعامل مع موسم الأمطار والرفع أولاً بأول بتقارير عن تنفيذ الخطة.

بدوره، استعرض وكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع المهندس مازن بخرجي، معالم خطة الأمانة لموسم الأمطار في مراحلها الثلاث المتمثلة في الاستعداد، والاستجابة، والتعافي.

ونوه بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة وجاهزية شبكات ومحطات تصريف مياه الأمطار وجاهزية محطات الأنفاق، مبينا أن الأمانة عالجت 80 موقعا من المواقع الحرجة لتجمعات مياه الأمطار، خلال الموسم الماضي.

وأعلن أنه سيتم تفعيل محطة الشاطئ، ومحطة الضباب، ورفع كفاءة محطة بن خلدون بالدمام، لتصريف مياه الأمطار، خلال موسم الأمطار لهذا العام.

كما استعرض المجتمعون استعدادات القطاعات الحكومية، كل فيما يخصه للتعامل مع موسم الأمطار، ورفع الاستعداد والجاهزية لأي طارئ، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، مؤكدين تسخير جميع الإمكانيات والاستعدادات لهذا الموسم، والتنسيق المباشر على تفعيل غرفة العمليات بمقرها في وكالة التعمير والمشاريع بالأمانة، التي تضم عدداً من مندوبي الجهات ذات العلاقة.

06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442
03:14 PM

أمين الشرقية يترأس الاجتماع التحضيري لموسم الأمطار

أكد التنسيق مع الجهات المعنية لسرعة التفاعل والتعامل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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ترأس أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة، الاجتماع التحضيري لموسم الأمطار العام 1442هـ.

جاء ذلك، بحضور مدير الدفاع المدني بالمنطقة، ومدير الدوريات الأمنية، وإدارة مرور الشرقية، ومدير فرع وزارة النقل، والقطاع الشرقي لشركة المياه الوطنية، وعدد من قيادات الأمانة.

وأكد "الجبير"، خلال الاجتماع حرص ومتابعة أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، الاستعداد المبكر لموسم الأمطار والتنسيق بين الجهات الخدمية المعنية لتطبيق خطة الأمطار وسرعة التفاعل والتعامل والاستجابة مع الظروف المصاحبة كافة.

كما أكد سعي الأمانة للارتقاء بخدماتها وعملها مع الجهات المعنية كافة، للتعامل مع خطط موسم الأمطار والتنسيق المشترك والدائم في هذا الشأن.

وشدد المهندس فهد الجبير، خلال الاجتماع على ضرورة التعاون بين جميع الجهات المعنية وبذل أقصى الجهود وتسخير الإمكانيات كافة من أجل إنجاح خطة تصريف مياه الأمطار لهذا العام، مؤكدا ضرورة الوقوف الميداني لتنفيذ خطة التعامل مع موسم الأمطار والرفع أولاً بأول بتقارير عن تنفيذ الخطة.

بدوره، استعرض وكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع المهندس مازن بخرجي، معالم خطة الأمانة لموسم الأمطار في مراحلها الثلاث المتمثلة في الاستعداد، والاستجابة، والتعافي.

ونوه بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة وجاهزية شبكات ومحطات تصريف مياه الأمطار وجاهزية محطات الأنفاق، مبينا أن الأمانة عالجت 80 موقعا من المواقع الحرجة لتجمعات مياه الأمطار، خلال الموسم الماضي.

وأعلن أنه سيتم تفعيل محطة الشاطئ، ومحطة الضباب، ورفع كفاءة محطة بن خلدون بالدمام، لتصريف مياه الأمطار، خلال موسم الأمطار لهذا العام.

كما استعرض المجتمعون استعدادات القطاعات الحكومية، كل فيما يخصه للتعامل مع موسم الأمطار، ورفع الاستعداد والجاهزية لأي طارئ، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، مؤكدين تسخير جميع الإمكانيات والاستعدادات لهذا الموسم، والتنسيق المباشر على تفعيل غرفة العمليات بمقرها في وكالة التعمير والمشاريع بالأمانة، التي تضم عدداً من مندوبي الجهات ذات العلاقة.

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