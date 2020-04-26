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4 متطوعات وفريقهن يقدمن 750 سلة غذائية لمتضرري منع التجول بالطائف

في بادرة خيرية عُرفت نالت إشادة واستحسان الجميع وخففت من وطأة الأزمة

قامت أربع قائدات متطوعات مع فريقهن، بتوزيع 750 سلة غذائية على الأسر المتعففة والمتضررة من قرار منع التجول بالطائف.

وحصلت المتطوعات على التصاريح الرسمية اللازمة التي تُمَكّنهن من ذلك في "الطائف"، بعد إجراء مسح شامل لمعرفة تلك الأسر؛ في بادرة خيرية عُرفت بها المرأة السعودية، ترسّخ مبدأ التكافل الاجتماعي.

وقدّمت المتطوعة "مها بنت سعود الثبيتي" مع فريقها، 300 سلة غذائية من خلال تقصيها عن الأسر؛ حيث أكدت سعادتها بتلك البادرة، وأنها من صِغَرها انتهجت ذلك، وعيناها دائمًا ما تنظر نحو أعمال الخير في ظل ما تجده من تشجيع من قِبَل أسرتها، كما قدّمت المتطوعة "دعاء بنت حمود الدوسري" مع فريقها، 150 سلة غذائية، وهي تشعر بسعادة غامرة لتشجيع الجميع لها على ذلك العمل؛ مؤكدةً أن ساعاته تمر سريعًا دون أن تشعر بها لتنتظر اليوم التالي وتقوم بنفس المهمة.

وقالت المتطوعة "أحلام الطلحي" التي قدّمت مع فريقها 200 سلة غذائية: إن تجربة العمل التطوعي رسخت في شخصيتها، وأن الكثير من شابات وشباب "الطائف" يلفتون الأنظار حيال الأعمال التي يقومون بها في هذا المجال؛ مبرزين بذلك التكاتف؛ داعيةً للانخراط في كل عمل تطوعي مهما صغُر حجمه، وصولًا للنتيجة النهائية وهي "أن نساند أسرنا" وقت الأزمات.. أما المتطوعة "وداد الروقي"؛ فقدمت مع فريقها 100 سلة غذائية، تَلَقّتها الأسر المتضررة من قرار منع التجول؛ حيث وصفت عملها التطوعي الميداني بأنه واجب ديني وإنساني.

وتبرز الإشادة بمشاركة المرأة السعودية في العمل التطوعي، وتقديم السعودية نموذجًا مثاليًّا لعمل المرأة في المجال التطوعي لخدمة المحتاجين على مستوى المحافظة؛ فضلًا عن دورها في مساعدة الفقراء والوقوف مع المرضى والمطلقات والأرامل، وجهودها المخلصة في توعية المجتمع من بعض الظواهر المخالفة، ولعلهن -ومع أزمتنا الحالية- يقدمن توعيتهن بالاحترازات اللازم تتبعها والعمل بها للحد من انتشار فيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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4 متطوعات وفريقهن يقدمن 750 سلة غذائية لمتضرري منع التجول بالطائف
سبق

قامت أربع قائدات متطوعات مع فريقهن، بتوزيع 750 سلة غذائية على الأسر المتعففة والمتضررة من قرار منع التجول بالطائف.

وحصلت المتطوعات على التصاريح الرسمية اللازمة التي تُمَكّنهن من ذلك في "الطائف"، بعد إجراء مسح شامل لمعرفة تلك الأسر؛ في بادرة خيرية عُرفت بها المرأة السعودية، ترسّخ مبدأ التكافل الاجتماعي.

وقدّمت المتطوعة "مها بنت سعود الثبيتي" مع فريقها، 300 سلة غذائية من خلال تقصيها عن الأسر؛ حيث أكدت سعادتها بتلك البادرة، وأنها من صِغَرها انتهجت ذلك، وعيناها دائمًا ما تنظر نحو أعمال الخير في ظل ما تجده من تشجيع من قِبَل أسرتها، كما قدّمت المتطوعة "دعاء بنت حمود الدوسري" مع فريقها، 150 سلة غذائية، وهي تشعر بسعادة غامرة لتشجيع الجميع لها على ذلك العمل؛ مؤكدةً أن ساعاته تمر سريعًا دون أن تشعر بها لتنتظر اليوم التالي وتقوم بنفس المهمة.

وقالت المتطوعة "أحلام الطلحي" التي قدّمت مع فريقها 200 سلة غذائية: إن تجربة العمل التطوعي رسخت في شخصيتها، وأن الكثير من شابات وشباب "الطائف" يلفتون الأنظار حيال الأعمال التي يقومون بها في هذا المجال؛ مبرزين بذلك التكاتف؛ داعيةً للانخراط في كل عمل تطوعي مهما صغُر حجمه، وصولًا للنتيجة النهائية وهي "أن نساند أسرنا" وقت الأزمات.. أما المتطوعة "وداد الروقي"؛ فقدمت مع فريقها 100 سلة غذائية، تَلَقّتها الأسر المتضررة من قرار منع التجول؛ حيث وصفت عملها التطوعي الميداني بأنه واجب ديني وإنساني.

وتبرز الإشادة بمشاركة المرأة السعودية في العمل التطوعي، وتقديم السعودية نموذجًا مثاليًّا لعمل المرأة في المجال التطوعي لخدمة المحتاجين على مستوى المحافظة؛ فضلًا عن دورها في مساعدة الفقراء والوقوف مع المرضى والمطلقات والأرامل، وجهودها المخلصة في توعية المجتمع من بعض الظواهر المخالفة، ولعلهن -ومع أزمتنا الحالية- يقدمن توعيتهن بالاحترازات اللازم تتبعها والعمل بها للحد من انتشار فيروس كورونا.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
01:51 PM

4 متطوعات وفريقهن يقدمن 750 سلة غذائية لمتضرري منع التجول بالطائف

في بادرة خيرية عُرفت نالت إشادة واستحسان الجميع وخففت من وطأة الأزمة

A A A
فهد العتيبي - الطائف
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5,553

قامت أربع قائدات متطوعات مع فريقهن، بتوزيع 750 سلة غذائية على الأسر المتعففة والمتضررة من قرار منع التجول بالطائف.

وحصلت المتطوعات على التصاريح الرسمية اللازمة التي تُمَكّنهن من ذلك في "الطائف"، بعد إجراء مسح شامل لمعرفة تلك الأسر؛ في بادرة خيرية عُرفت بها المرأة السعودية، ترسّخ مبدأ التكافل الاجتماعي.

وقدّمت المتطوعة "مها بنت سعود الثبيتي" مع فريقها، 300 سلة غذائية من خلال تقصيها عن الأسر؛ حيث أكدت سعادتها بتلك البادرة، وأنها من صِغَرها انتهجت ذلك، وعيناها دائمًا ما تنظر نحو أعمال الخير في ظل ما تجده من تشجيع من قِبَل أسرتها، كما قدّمت المتطوعة "دعاء بنت حمود الدوسري" مع فريقها، 150 سلة غذائية، وهي تشعر بسعادة غامرة لتشجيع الجميع لها على ذلك العمل؛ مؤكدةً أن ساعاته تمر سريعًا دون أن تشعر بها لتنتظر اليوم التالي وتقوم بنفس المهمة.

وقالت المتطوعة "أحلام الطلحي" التي قدّمت مع فريقها 200 سلة غذائية: إن تجربة العمل التطوعي رسخت في شخصيتها، وأن الكثير من شابات وشباب "الطائف" يلفتون الأنظار حيال الأعمال التي يقومون بها في هذا المجال؛ مبرزين بذلك التكاتف؛ داعيةً للانخراط في كل عمل تطوعي مهما صغُر حجمه، وصولًا للنتيجة النهائية وهي "أن نساند أسرنا" وقت الأزمات.. أما المتطوعة "وداد الروقي"؛ فقدمت مع فريقها 100 سلة غذائية، تَلَقّتها الأسر المتضررة من قرار منع التجول؛ حيث وصفت عملها التطوعي الميداني بأنه واجب ديني وإنساني.

وتبرز الإشادة بمشاركة المرأة السعودية في العمل التطوعي، وتقديم السعودية نموذجًا مثاليًّا لعمل المرأة في المجال التطوعي لخدمة المحتاجين على مستوى المحافظة؛ فضلًا عن دورها في مساعدة الفقراء والوقوف مع المرضى والمطلقات والأرامل، وجهودها المخلصة في توعية المجتمع من بعض الظواهر المخالفة، ولعلهن -ومع أزمتنا الحالية- يقدمن توعيتهن بالاحترازات اللازم تتبعها والعمل بها للحد من انتشار فيروس كورونا.

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