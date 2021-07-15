"الصحة": إعطاء أكثر من 21 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن
عبر أكثر من 587 موقعًا للتطعيم في كافة مناطق المملكة
قالت وزارة الصحة اليوم: إنه بفضل الله تم إعطاء أكثر من (21.000.000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن.
وأوضحت الوزارة أن ذلك تم عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في كافة مناطق المملكة.
ودعت الوزارة إلى المبادرة بأخذ اللقاح وقالت: "#خذ_الخطوة خذ اللقاح وسجل الآن عبر تطبيق صحتي".
لقاح كورونا
وزارة الصحة
فيروس كورونا الجديد
"الصحة": إعطاء أكثر من 21 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-07-15
قالت وزارة الصحة اليوم: إنه بفضل الله تم إعطاء أكثر من (21.000.000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن.
وأوضحت الوزارة أن ذلك تم عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في كافة مناطق المملكة.
ودعت الوزارة إلى المبادرة بأخذ اللقاح وقالت: "#خذ_الخطوة خذ اللقاح وسجل الآن عبر تطبيق صحتي".
15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442
08:49 AM
اخر تعديل
16 يوليو 2021 - 6 ذو الحجة 1442
12:43 AM
"الصحة": إعطاء أكثر من 21 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن
عبر أكثر من 587 موقعًا للتطعيم في كافة مناطق المملكة
قالت وزارة الصحة اليوم: إنه بفضل الله تم إعطاء أكثر من (21.000.000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن.
وأوضحت الوزارة أن ذلك تم عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في كافة مناطق المملكة.
ودعت الوزارة إلى المبادرة بأخذ اللقاح وقالت: "#خذ_الخطوة خذ اللقاح وسجل الآن عبر تطبيق صحتي".