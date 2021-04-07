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"السلمي": الإحالة للجهات المختصة لمن لا يحمل تصريح الصلاة في الحرم

دعا الجميع إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية واتباع جميع التعليمات

أكد مدير شعبة شؤون الدوريات بإدارة الدوريات بالعاصمة المقدسة العميد حاجي بن نفاع السلمي أن دوريات الأمن العام بالعاصمة المقدسة تقيم نقاط تفتيش في الطرق المؤدية إلى المسجد الحرام؛ للتأكد من التصاريح للأشخاص الراغبين في الصلاة وأداء شعيرة العمرة قبل الدخول إلى المنطقة المركزية والحرم المكي.

جاء ذلك خلال التقرير التلفزيوني الذي بثته قناة 24 سعودي، مساء أمس، عبر برنامج "المملكة في 24"، والذي يهتم بتغطية شاملة لكل الأحداث المحلية مع شبكة من المراسلين من كل مناطق المملكة.

وعن آلية التعامل مع مخالفي قرار تطبيق الالتزام بالإجراءات الاحترازية، قال العميد "السلمي": من يخالف قرار لبس الكمامة يتعرض فوراً لتحرير المحالفة، وإذا كان لا يحمل تصريح العمرة أو الصلاة فإنه يحال للجهات المختصة.

وأضاف: جميع الجهات قامت دورها بشكل كامل سواءً الجهات الأمنية أو الصحية أو وسائل الإعلام، وهذا الشيء حقيقة انعكس بشكلٍ إيجابي على نشر الوعي الصحي بين الجميع سواءً كانوا مواطنين أو مقيمين الذين يريدون الصلاة في المسجد الحرام أو أداء العمرة مما كان له الأثر في الالتزام بنسبة 90% من قاصدي بيت الله الحرام بالإجراءات الاحترازية.

واختتم بتقديم رسالة توجيهية لعموم المجتمع بالالتزام للإجراءات الاحترازية، واتباع جميع التعليمات الصادرة من جهات الاختصاص بالمملكة وما وضعت هذه التعليمات إلاّ من أجل سلامة الجميع.

رابط اللقاء في "تويتر":

https://twitter.com/Saudi24/status/1379570689200504832

رابط اللقاء في "يوتيوب":

https://youtu.be/l1jl-ho69Oo

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السلمي": الإحالة للجهات المختصة لمن لا يحمل تصريح الصلاة في الحرم
سبق

أكد مدير شعبة شؤون الدوريات بإدارة الدوريات بالعاصمة المقدسة العميد حاجي بن نفاع السلمي أن دوريات الأمن العام بالعاصمة المقدسة تقيم نقاط تفتيش في الطرق المؤدية إلى المسجد الحرام؛ للتأكد من التصاريح للأشخاص الراغبين في الصلاة وأداء شعيرة العمرة قبل الدخول إلى المنطقة المركزية والحرم المكي.

جاء ذلك خلال التقرير التلفزيوني الذي بثته قناة 24 سعودي، مساء أمس، عبر برنامج "المملكة في 24"، والذي يهتم بتغطية شاملة لكل الأحداث المحلية مع شبكة من المراسلين من كل مناطق المملكة.

وعن آلية التعامل مع مخالفي قرار تطبيق الالتزام بالإجراءات الاحترازية، قال العميد "السلمي": من يخالف قرار لبس الكمامة يتعرض فوراً لتحرير المحالفة، وإذا كان لا يحمل تصريح العمرة أو الصلاة فإنه يحال للجهات المختصة.

وأضاف: جميع الجهات قامت دورها بشكل كامل سواءً الجهات الأمنية أو الصحية أو وسائل الإعلام، وهذا الشيء حقيقة انعكس بشكلٍ إيجابي على نشر الوعي الصحي بين الجميع سواءً كانوا مواطنين أو مقيمين الذين يريدون الصلاة في المسجد الحرام أو أداء العمرة مما كان له الأثر في الالتزام بنسبة 90% من قاصدي بيت الله الحرام بالإجراءات الاحترازية.

واختتم بتقديم رسالة توجيهية لعموم المجتمع بالالتزام للإجراءات الاحترازية، واتباع جميع التعليمات الصادرة من جهات الاختصاص بالمملكة وما وضعت هذه التعليمات إلاّ من أجل سلامة الجميع.

رابط اللقاء في "تويتر":

https://twitter.com/Saudi24/status/1379570689200504832

رابط اللقاء في "يوتيوب":

https://youtu.be/l1jl-ho69Oo

07 إبريل 2021 - 25 شعبان 1442
04:36 PM

"السلمي": الإحالة للجهات المختصة لمن لا يحمل تصريح الصلاة في الحرم

دعا الجميع إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية واتباع جميع التعليمات

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
1
1,657

أكد مدير شعبة شؤون الدوريات بإدارة الدوريات بالعاصمة المقدسة العميد حاجي بن نفاع السلمي أن دوريات الأمن العام بالعاصمة المقدسة تقيم نقاط تفتيش في الطرق المؤدية إلى المسجد الحرام؛ للتأكد من التصاريح للأشخاص الراغبين في الصلاة وأداء شعيرة العمرة قبل الدخول إلى المنطقة المركزية والحرم المكي.

جاء ذلك خلال التقرير التلفزيوني الذي بثته قناة 24 سعودي، مساء أمس، عبر برنامج "المملكة في 24"، والذي يهتم بتغطية شاملة لكل الأحداث المحلية مع شبكة من المراسلين من كل مناطق المملكة.

وعن آلية التعامل مع مخالفي قرار تطبيق الالتزام بالإجراءات الاحترازية، قال العميد "السلمي": من يخالف قرار لبس الكمامة يتعرض فوراً لتحرير المحالفة، وإذا كان لا يحمل تصريح العمرة أو الصلاة فإنه يحال للجهات المختصة.

وأضاف: جميع الجهات قامت دورها بشكل كامل سواءً الجهات الأمنية أو الصحية أو وسائل الإعلام، وهذا الشيء حقيقة انعكس بشكلٍ إيجابي على نشر الوعي الصحي بين الجميع سواءً كانوا مواطنين أو مقيمين الذين يريدون الصلاة في المسجد الحرام أو أداء العمرة مما كان له الأثر في الالتزام بنسبة 90% من قاصدي بيت الله الحرام بالإجراءات الاحترازية.

واختتم بتقديم رسالة توجيهية لعموم المجتمع بالالتزام للإجراءات الاحترازية، واتباع جميع التعليمات الصادرة من جهات الاختصاص بالمملكة وما وضعت هذه التعليمات إلاّ من أجل سلامة الجميع.

رابط اللقاء في "تويتر":

https://twitter.com/Saudi24/status/1379570689200504832

رابط اللقاء في "يوتيوب":

https://youtu.be/l1jl-ho69Oo

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