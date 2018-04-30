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"هلال الباحة" ينظم دورة إدارة الكوارث والطوارئ المجتمعية

بمشاركة 45 متطوعًا

نظم فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة ممثلاً بقسم التطوع، دورة تدريبية بعنوان "إدارة الكوارث والطوارئ المجتمعية"، قدمها المدرب: بندر عبدالله بارحيم، بحضور 45 متطوعًا ولمدة يومين.


وحضر مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الباحة خالد بن محمد الغامدي مقر انعقاد الدورة وافتتح الدورة حيث إنها أول دورة من نوعها تعقد للمتطوعين بالمنطقة.


وقال المتحدث الرسمي لفرع الهيئة بالمنطقة، عماد منسي الزهراني: إن المدرب قام باستعراض كل ما يحتاج إليه المتطوع في الكوارث وكيفية القيام بالمهمة التطوعية أثناء الطوارئ والأزمات، وتداخل المتطوعين في الدورة بعرض ما لديهم من أفكار وتساؤلات أجاب عنها المدرب، وقد نال إعجاب الحاضرين محتوى الدورة لما فيها من فائدة ومعرفة، وتضمنت مشاركات من قِبل المتطوعين في هيئة الهلال الأحمر السعودي وهم من طلاب كلية الطب بجامعة الباحة.


وأوضح أن قسم التطوع بمنطقة الباحة يسعى لتنفيذ برامج نوعية في عدة مجالات لتخدم المتطوعين للقيام بمهمتهم التطوعية على أكمل وجه في خدمة المجتمع.


وأضاف الزهراني أن هيئة الهلال الأحمر السعودي تولي التطوع اهتمامًا بالغًا من قِبل رئيس الهيئة الدكتور محمد القاسم ومدير عام التطوع بهيئة الهلال الأحمر السعودي منير ناقرو.


وأشار الزهراني إلى أن الدورة حظيت أيضًا بحضور مساعد مدير عام الفرع للشؤون الإسعافية عبد الله بن شرف الزهراني ومدير إدارة التدريب بالفرع حمزة بن أحمد الزهراني.


وفي نهاية الدورة قدم مدير عام الفرع شهادة شكر وتقدير باسم فرع الهيئة بمنطقة الباحة للمدرب بندر عبدالله بارحيم، والتقطت الصور التذكارية.


وتأتي هذه الدورات للمتطوعين لتأهيلهم للمشاركة في العمل الإسعافي حيث تنفذ الهيئة دورات مستمرة للمتطوعين كجزء من التزاماتها ومسؤولياتها تجاههم وتجاه المجتمع بما يتوافق مع المعايير العالمية، وتقديرًا لجهودهم ومبادراتهم التطوعية في موسم الحج والعمرة.


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"هلال الباحة" ينظم دورة إدارة الكوارث والطوارئ المجتمعية
سبق

نظم فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة ممثلاً بقسم التطوع، دورة تدريبية بعنوان "إدارة الكوارث والطوارئ المجتمعية"، قدمها المدرب: بندر عبدالله بارحيم، بحضور 45 متطوعًا ولمدة يومين.


وحضر مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الباحة خالد بن محمد الغامدي مقر انعقاد الدورة وافتتح الدورة حيث إنها أول دورة من نوعها تعقد للمتطوعين بالمنطقة.


وقال المتحدث الرسمي لفرع الهيئة بالمنطقة، عماد منسي الزهراني: إن المدرب قام باستعراض كل ما يحتاج إليه المتطوع في الكوارث وكيفية القيام بالمهمة التطوعية أثناء الطوارئ والأزمات، وتداخل المتطوعين في الدورة بعرض ما لديهم من أفكار وتساؤلات أجاب عنها المدرب، وقد نال إعجاب الحاضرين محتوى الدورة لما فيها من فائدة ومعرفة، وتضمنت مشاركات من قِبل المتطوعين في هيئة الهلال الأحمر السعودي وهم من طلاب كلية الطب بجامعة الباحة.


وأوضح أن قسم التطوع بمنطقة الباحة يسعى لتنفيذ برامج نوعية في عدة مجالات لتخدم المتطوعين للقيام بمهمتهم التطوعية على أكمل وجه في خدمة المجتمع.


وأضاف الزهراني أن هيئة الهلال الأحمر السعودي تولي التطوع اهتمامًا بالغًا من قِبل رئيس الهيئة الدكتور محمد القاسم ومدير عام التطوع بهيئة الهلال الأحمر السعودي منير ناقرو.


وأشار الزهراني إلى أن الدورة حظيت أيضًا بحضور مساعد مدير عام الفرع للشؤون الإسعافية عبد الله بن شرف الزهراني ومدير إدارة التدريب بالفرع حمزة بن أحمد الزهراني.


وفي نهاية الدورة قدم مدير عام الفرع شهادة شكر وتقدير باسم فرع الهيئة بمنطقة الباحة للمدرب بندر عبدالله بارحيم، والتقطت الصور التذكارية.


وتأتي هذه الدورات للمتطوعين لتأهيلهم للمشاركة في العمل الإسعافي حيث تنفذ الهيئة دورات مستمرة للمتطوعين كجزء من التزاماتها ومسؤولياتها تجاههم وتجاه المجتمع بما يتوافق مع المعايير العالمية، وتقديرًا لجهودهم ومبادراتهم التطوعية في موسم الحج والعمرة.


30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
11:33 PM

"هلال الباحة" ينظم دورة إدارة الكوارث والطوارئ المجتمعية

بمشاركة 45 متطوعًا

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ياسر العتيبي - الباحة
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نظم فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة ممثلاً بقسم التطوع، دورة تدريبية بعنوان "إدارة الكوارث والطوارئ المجتمعية"، قدمها المدرب: بندر عبدالله بارحيم، بحضور 45 متطوعًا ولمدة يومين.


وحضر مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الباحة خالد بن محمد الغامدي مقر انعقاد الدورة وافتتح الدورة حيث إنها أول دورة من نوعها تعقد للمتطوعين بالمنطقة.


وقال المتحدث الرسمي لفرع الهيئة بالمنطقة، عماد منسي الزهراني: إن المدرب قام باستعراض كل ما يحتاج إليه المتطوع في الكوارث وكيفية القيام بالمهمة التطوعية أثناء الطوارئ والأزمات، وتداخل المتطوعين في الدورة بعرض ما لديهم من أفكار وتساؤلات أجاب عنها المدرب، وقد نال إعجاب الحاضرين محتوى الدورة لما فيها من فائدة ومعرفة، وتضمنت مشاركات من قِبل المتطوعين في هيئة الهلال الأحمر السعودي وهم من طلاب كلية الطب بجامعة الباحة.


وأوضح أن قسم التطوع بمنطقة الباحة يسعى لتنفيذ برامج نوعية في عدة مجالات لتخدم المتطوعين للقيام بمهمتهم التطوعية على أكمل وجه في خدمة المجتمع.


وأضاف الزهراني أن هيئة الهلال الأحمر السعودي تولي التطوع اهتمامًا بالغًا من قِبل رئيس الهيئة الدكتور محمد القاسم ومدير عام التطوع بهيئة الهلال الأحمر السعودي منير ناقرو.


وأشار الزهراني إلى أن الدورة حظيت أيضًا بحضور مساعد مدير عام الفرع للشؤون الإسعافية عبد الله بن شرف الزهراني ومدير إدارة التدريب بالفرع حمزة بن أحمد الزهراني.


وفي نهاية الدورة قدم مدير عام الفرع شهادة شكر وتقدير باسم فرع الهيئة بمنطقة الباحة للمدرب بندر عبدالله بارحيم، والتقطت الصور التذكارية.


وتأتي هذه الدورات للمتطوعين لتأهيلهم للمشاركة في العمل الإسعافي حيث تنفذ الهيئة دورات مستمرة للمتطوعين كجزء من التزاماتها ومسؤولياتها تجاههم وتجاه المجتمع بما يتوافق مع المعايير العالمية، وتقديرًا لجهودهم ومبادراتهم التطوعية في موسم الحج والعمرة.


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