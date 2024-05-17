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الأردن تعلن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

جابر: إجمالي عدد الحالات المصابة منذ بداية الجائحة 613 حالة

أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، تسجيل 6 حالات جديدة بفيروس كورونا اليوم، ليصل إجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 613.

وقال وزير الصحة خلال إيجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات: إن الحالات الست توزعت كما يلي: حالتان لسائقي شاحنات من حدود العمري أحدهما أردني، وحالة مخالطة لموزع مواد غذائية من محافظة جرش، و3 حالات لسائقي شاحنات تم كشف إصابتهم بالفحص الثالث؛ حيث كانت نتيجتهم الأولى عند دخولهم سلبية.

وأشار إلى أنه تمت التوصية لهم بالبقاء بالحجر المنزلي وإرسال فرق لمتابعتهم، وتبينت إصابتهم، وسيتم الحجر على المنطقة وستقوم فرق التقصي الوبائي بمتابعة المخالطين.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية: أعلن وزير الصحة عن تسجيل 4 حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة ليبلغ عدد الحالات التي لا زالت تحت العلاج 131 حالة، لافتًا إلى إجراء 4200 فحص مخبري ليصبح مجموع العينات المخبرية التراكمي 144 ألفًا و356 فحصًا مخبريًّا.

فيروس كورونا الجديد

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الأردن تعلن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا
سبق

أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، تسجيل 6 حالات جديدة بفيروس كورونا اليوم، ليصل إجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 613.

وقال وزير الصحة خلال إيجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات: إن الحالات الست توزعت كما يلي: حالتان لسائقي شاحنات من حدود العمري أحدهما أردني، وحالة مخالطة لموزع مواد غذائية من محافظة جرش، و3 حالات لسائقي شاحنات تم كشف إصابتهم بالفحص الثالث؛ حيث كانت نتيجتهم الأولى عند دخولهم سلبية.

وأشار إلى أنه تمت التوصية لهم بالبقاء بالحجر المنزلي وإرسال فرق لمتابعتهم، وتبينت إصابتهم، وسيتم الحجر على المنطقة وستقوم فرق التقصي الوبائي بمتابعة المخالطين.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية: أعلن وزير الصحة عن تسجيل 4 حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة ليبلغ عدد الحالات التي لا زالت تحت العلاج 131 حالة، لافتًا إلى إجراء 4200 فحص مخبري ليصبح مجموع العينات المخبرية التراكمي 144 ألفًا و356 فحصًا مخبريًّا.

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
07:22 PM

الأردن تعلن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

جابر: إجمالي عدد الحالات المصابة منذ بداية الجائحة 613 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، تسجيل 6 حالات جديدة بفيروس كورونا اليوم، ليصل إجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 613.

وقال وزير الصحة خلال إيجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات: إن الحالات الست توزعت كما يلي: حالتان لسائقي شاحنات من حدود العمري أحدهما أردني، وحالة مخالطة لموزع مواد غذائية من محافظة جرش، و3 حالات لسائقي شاحنات تم كشف إصابتهم بالفحص الثالث؛ حيث كانت نتيجتهم الأولى عند دخولهم سلبية.

وأشار إلى أنه تمت التوصية لهم بالبقاء بالحجر المنزلي وإرسال فرق لمتابعتهم، وتبينت إصابتهم، وسيتم الحجر على المنطقة وستقوم فرق التقصي الوبائي بمتابعة المخالطين.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية: أعلن وزير الصحة عن تسجيل 4 حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة ليبلغ عدد الحالات التي لا زالت تحت العلاج 131 حالة، لافتًا إلى إجراء 4200 فحص مخبري ليصبح مجموع العينات المخبرية التراكمي 144 ألفًا و356 فحصًا مخبريًّا.

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