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توقيع اتفاقية شراكة بين المركز الطبي الدولي و"stc"

تهدف إلى تسريع التحول الرقمي في الطب الاتصالي

وقّع المركز الطبي الدولي بجدة اتفاقية شراكة مع stc؛ تتضمن العمل على تطوير العديد من المنتجات والحلول الرقمية في القطاع الصحي، والاستفادة من خدمات الاتصالات والتقنية المتقدمة التي تقدمها شركة الاتصالات السعودية.
وجاءت هذه الخطوة في إطار العمل على تعزيز خدمات الرعاية الصحية الفائقة التي يقدمها المركز الطبي الدولي، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في مجال الطب الاتصالي.

وتستهدف الشراكة استعراض سبل التعاون بين الطرفين وتقديم الخبرات التي يتمتع بها كل طرف لتعزيز خدمات الطب الاتصالي، بما يغطي خدمة العيادات الافتراضية، خدمات التعرف على الصوت، خدمة طارئ، إضافة إلى التعاون المشترك في توفير جهاز "Bodyo" والخدمات اللوجستية المتعلقة بهذا الشأن، وغيرها من الخدمات التي تستهدف تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية.

وقد وقع الاتفاقية عن المركز الطبي الدولي الدكتور وليد فتيحي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، وعن stc المهندس سعود الشريهي نائب الرئيس لقطاع المنتجات والحلول.

وعقب التوقيع، قال الدكتور وليد فتيحي: الاتفاقية تمثل خطوة هامة في مسيرة المركز الطبي الدولي الهادفة إلى التطوير الدائم بشتى السبل المتاحة والسعي المستمر، ليس فقط لتقديم أرقى خدمات الرعاية الصحية؛ وإنما لابتكار خدمات جديدة دوماً من شأنها الوصول لعافية الإنسان أينما كان، دون عائق، وتوظيف وسائل التقنية في تحقيق ذلك.

بدوره، أشار المهندس سعود الشريهي بأهمية اتفاقية الشراكة مع المركز الطبي، والتي تؤكد دور stc كممكن رقمي في القطاع الصحي واهتمامها بتقديم أفضل الحلول الرقمية التي من شأنها أن تعزز الخدمات الصحية لمستفيدي القطاع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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توقيع اتفاقية شراكة بين المركز الطبي الدولي و"stc"
سبق

وقّع المركز الطبي الدولي بجدة اتفاقية شراكة مع stc؛ تتضمن العمل على تطوير العديد من المنتجات والحلول الرقمية في القطاع الصحي، والاستفادة من خدمات الاتصالات والتقنية المتقدمة التي تقدمها شركة الاتصالات السعودية.
وجاءت هذه الخطوة في إطار العمل على تعزيز خدمات الرعاية الصحية الفائقة التي يقدمها المركز الطبي الدولي، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في مجال الطب الاتصالي.

وتستهدف الشراكة استعراض سبل التعاون بين الطرفين وتقديم الخبرات التي يتمتع بها كل طرف لتعزيز خدمات الطب الاتصالي، بما يغطي خدمة العيادات الافتراضية، خدمات التعرف على الصوت، خدمة طارئ، إضافة إلى التعاون المشترك في توفير جهاز "Bodyo" والخدمات اللوجستية المتعلقة بهذا الشأن، وغيرها من الخدمات التي تستهدف تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية.

وقد وقع الاتفاقية عن المركز الطبي الدولي الدكتور وليد فتيحي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، وعن stc المهندس سعود الشريهي نائب الرئيس لقطاع المنتجات والحلول.

وعقب التوقيع، قال الدكتور وليد فتيحي: الاتفاقية تمثل خطوة هامة في مسيرة المركز الطبي الدولي الهادفة إلى التطوير الدائم بشتى السبل المتاحة والسعي المستمر، ليس فقط لتقديم أرقى خدمات الرعاية الصحية؛ وإنما لابتكار خدمات جديدة دوماً من شأنها الوصول لعافية الإنسان أينما كان، دون عائق، وتوظيف وسائل التقنية في تحقيق ذلك.

بدوره، أشار المهندس سعود الشريهي بأهمية اتفاقية الشراكة مع المركز الطبي، والتي تؤكد دور stc كممكن رقمي في القطاع الصحي واهتمامها بتقديم أفضل الحلول الرقمية التي من شأنها أن تعزز الخدمات الصحية لمستفيدي القطاع.

09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443
05:22 PM

توقيع اتفاقية شراكة بين المركز الطبي الدولي و"stc"

تهدف إلى تسريع التحول الرقمي في الطب الاتصالي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقّع المركز الطبي الدولي بجدة اتفاقية شراكة مع stc؛ تتضمن العمل على تطوير العديد من المنتجات والحلول الرقمية في القطاع الصحي، والاستفادة من خدمات الاتصالات والتقنية المتقدمة التي تقدمها شركة الاتصالات السعودية.
وجاءت هذه الخطوة في إطار العمل على تعزيز خدمات الرعاية الصحية الفائقة التي يقدمها المركز الطبي الدولي، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في مجال الطب الاتصالي.

وتستهدف الشراكة استعراض سبل التعاون بين الطرفين وتقديم الخبرات التي يتمتع بها كل طرف لتعزيز خدمات الطب الاتصالي، بما يغطي خدمة العيادات الافتراضية، خدمات التعرف على الصوت، خدمة طارئ، إضافة إلى التعاون المشترك في توفير جهاز "Bodyo" والخدمات اللوجستية المتعلقة بهذا الشأن، وغيرها من الخدمات التي تستهدف تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية.

وقد وقع الاتفاقية عن المركز الطبي الدولي الدكتور وليد فتيحي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، وعن stc المهندس سعود الشريهي نائب الرئيس لقطاع المنتجات والحلول.

وعقب التوقيع، قال الدكتور وليد فتيحي: الاتفاقية تمثل خطوة هامة في مسيرة المركز الطبي الدولي الهادفة إلى التطوير الدائم بشتى السبل المتاحة والسعي المستمر، ليس فقط لتقديم أرقى خدمات الرعاية الصحية؛ وإنما لابتكار خدمات جديدة دوماً من شأنها الوصول لعافية الإنسان أينما كان، دون عائق، وتوظيف وسائل التقنية في تحقيق ذلك.

بدوره، أشار المهندس سعود الشريهي بأهمية اتفاقية الشراكة مع المركز الطبي، والتي تؤكد دور stc كممكن رقمي في القطاع الصحي واهتمامها بتقديم أفضل الحلول الرقمية التي من شأنها أن تعزز الخدمات الصحية لمستفيدي القطاع.

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